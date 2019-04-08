Bal'da 21 Gollü Maç
58 dakika önce
Bölgesel Amatör Lig 7. Grupta mücadele eden Kepez Belediyespor, deplasmanda Tavas Birlikspor'u 21 golle mağlup etti.
Bölgesel Amatör Lig 7. Grupta mücadele eden Kepez Belediyespor
, deplasmanda Tavas
Birlikspor'u 21 golle mağlup etti.
Kepez Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Denizli
Doğan Seyfi Atlı Stadında oynanan Tavas Birlikspor-Kepez Belediyespor maçının ilk yarısında Kepez Belediyespor, 9 gol atarak soyunma odasına farkla gitti.
İkinci yarıya da gollerle başlayan Kepez Belediyespor, rakibi karşısında 21-0 galip geldi. Maçın skoruyla Kepez Belediyespor Bölgesel Amatör Lig'de bir maçta en fazla gol atan takım konumuna geldi.
Ispartaspor'un 1972'de Yeşildirek'e karşı aldığı 20-0'lık rekor 47 yıl sonra kırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 06:02 Kaynak: AA
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