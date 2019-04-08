Son Dakika Haberleri: Bal'da 21 Gollü Maç

Bal'da 21 Gollü Maç

58 dakika önce

Bölgesel Amatör Lig 7. Grupta mücadele eden Kepez Belediyespor, deplasmanda Tavas Birlikspor'u 21 golle mağlup etti.

Bal'da 21 Gollü Maç, System.String[]
Bölgesel Amatör Lig 7. Grupta mücadele eden Kepez Belediyespor, deplasmanda Tavas Birlikspor'u 21 golle mağlup etti.

Kepez Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Denizli Doğan Seyfi Atlı Stadında oynanan Tavas Birlikspor-Kepez Belediyespor maçının ilk yarısında Kepez Belediyespor, 9 gol atarak soyunma odasına farkla gitti.

İkinci yarıya da gollerle başlayan Kepez Belediyespor, rakibi karşısında 21-0 galip geldi. Maçın skoruyla Kepez Belediyespor Bölgesel Amatör Lig'de bir maçta en fazla gol atan takım konumuna geldi.

Ispartaspor'un 1972'de Yeşildirek'e karşı aldığı 20-0'lık rekor 47 yıl sonra kırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 06:02 Kaynak: AA

Tavas, Kepez, Kepez Belediyespor, Spor
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