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BAL'da beraberlik haftası

6 saat önce

Talasgücü Belediyespor ve Yahyalıspor ligin 10.haftasını 1'er puanla kapattılar.

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Talasgücü Belediyespor ve Yahyalıspor ligin 10.haftasını 1'er puanla kapattılar.


Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta mücadele eden Kayseri ekipleri Talasgücü Belediyespor ile Yahyalıspor haftayı beraberlikle kapattılar. Talasgücü Belediyespor deplasmanda oynadığı maçta lider İçel İdman Yurdu ile 1-1 berabere kalırken, Yahyalıspor evinde Pozantı Gençlik ve Spor ile 2-2 berabere kaldı.


Talasgücü Belediyespor zorlu deplasmandan 1 puanla ayrıldı ve ligdeki puanını 15 yaparken, Yahyalıspor ise puanını 12'ye yükseltti. Ligin 10.haftasını 1'er puanla kapatan Talasgücü Belediyespor ile Yahyalıspor yarından itibaren ligin 11.haftasında oynayacakları karşılaşmalarının hazırlıklarına başlayacaklar.


Ligin 11.haftasında Talasgücü Belediyespor, evinde İdman Yurdu 1925 Spor'u konuk edecek, Yahyalıspor ise deplasmanda Mersin Büyükşehir Belediyesi Meskispor'a konuk olacak. - KAYSERİ

Kayseri, İçel, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 08:53 Kaynak: İHA
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