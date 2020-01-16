BAL'da Kayseri derbisi - Son Dakika
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BAL'da Kayseri derbisi

6 saat önce

Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Kayseri ekipleri Talasgücü Belediyespor ile Yahyalıspor ligin ikinci yarısını ilk maçında Pazar günü karşı karşıya gelecekler.

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Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Kayseri ekipleri Talasgücü Belediyespor ile Yahyalıspor ligin ikinci yarısını ilk maçında Pazar günü karşı karşıya gelecekler.


Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5. Grupta mücadele eden iki Kayseri ekibi derbide kozlarını paylaşacaklar. Ligin ikinci yarısının ilk maçında 3 puan mücadelesi verecek olan Talasgücü Belediyespor ile Yahyalıspor hazırlıklarını sürdürüyorlar. Ligin ilk yarısında Talasgücü Belediyespor 13 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet alırken, tarihinde ilk kez mücadele eden Yahyalıspor ise 13 maçta 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Talasgücü Belediyespor 22 puanla 4. sırada Yahyalıspor ise 18 puanla 7. sırada ligin ilk yarısını tamamladı. Ligin ilk maçında Yahyalı'da oynanan karşılaşma ise 2-2'lık eşitlikle tamamlanmıştı.


19 Ocak 2020 Pazar günü Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Sahada oynanacak olan Kayseri derbisi saat 14.00'de başlayacak. Zorlu karşılaşmayı Şanlıurfa Bölgesinden Bakır Aslan yönetecek. Aslan'ın yardımcılıklarını Mehmet Yılmaz Çalışır ve Nihat Ökten yapacak. Maçın 4.Hakemi Ferhat Öge. - KAYSERİ

Kayseri, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 08:40 Kaynak: İHA
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