Bal'da Kuşadası'ndan Sonra Düşen Takım İkinci Takım Didim Oldu
7 dakika önce
Bölgesel Amatör Lig 7. Grup maçında Didim belediyespor sahasında konuk ettiği Ortaca Belediyespor'a 0-2 mağlup oldu.
Bölgesel Amatör Lig 7. Grup maçında Didim
belediyespor sahasında konuk ettiği Ortaca
Belediyespor'a 0-2 mağlup oldu. Bu skorla Didim Belediyespor, son iki haftaya girilirken matematiksel olarak ligden düşmesi kesinleşti.
BAL 7. grup maçında Didim belediyespor sahasında konuk ettiği Ortaca Belediyespor'u ağırladı. Didim Atatürk
stadında kapalı havada oynanan maçı az sayıda Didim belediyespor'lu taraftarlar takip etti. Maçın ilk yarısında Ortaca Belediyespor'lu Batuhan'ın golüyle ilk yarıyı önde kapadı. Maçın ikinci yarısında da Batuhan bir kez daha sahneye çıkarak skoru 0-2 yaptı. Maçta başka gol sesi çıkmayınca Ortaca Belediyespor sahadan 3 puanla ayrılırken, Didim Belediyespor bu skorla lige 2 hafta kala veda etti.
Didim Belediyespor'un en yakın rakibi olan Aydınspor 1923
deplasmanda Konyaaltına 1-2 mağlup olmasına rağmen aradaki 6 puanlık farkı korunması sebebiyle matematiksel olarak ligden düştü. - AYDIN
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 09:17 Kaynak: İHA
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