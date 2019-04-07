Son Dakika Haberleri: Bal'da Kuşadası'ndan Sonra Düşen Takım İkinci Takım Didim Oldu

Bal'da Kuşadası'ndan Sonra Düşen Takım İkinci Takım Didim Oldu

7 dakika önce

Bölgesel Amatör Lig 7. Grup maçında Didim belediyespor sahasında konuk ettiği Ortaca Belediyespor'a 0-2 mağlup oldu.

Bal'da Kuşadası'ndan Sonra Düşen Takım İkinci Takım Didim Oldu, System.String[]
Bölgesel Amatör Lig 7. Grup maçında Didim belediyespor sahasında konuk ettiği Ortaca Belediyespor'a 0-2 mağlup oldu. Bu skorla Didim Belediyespor, son iki haftaya girilirken matematiksel olarak ligden düşmesi kesinleşti.

BAL 7. grup maçında Didim belediyespor sahasında konuk ettiği Ortaca Belediyespor'u ağırladı. Didim Atatürk stadında kapalı havada oynanan maçı az sayıda Didim belediyespor'lu taraftarlar takip etti. Maçın ilk yarısında Ortaca Belediyespor'lu Batuhan'ın golüyle ilk yarıyı önde kapadı. Maçın ikinci yarısında da Batuhan bir kez daha sahneye çıkarak skoru 0-2 yaptı. Maçta başka gol sesi çıkmayınca Ortaca Belediyespor sahadan 3 puanla ayrılırken, Didim Belediyespor bu skorla lige 2 hafta kala veda etti.

Didim Belediyespor'un en yakın rakibi olan Aydınspor 1923 deplasmanda Konyaaltına 1-2 mağlup olmasına rağmen aradaki 6 puanlık farkı korunması sebebiyle matematiksel olarak ligden düştü. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 09:17 Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, Ortaca, Didim, Spor
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