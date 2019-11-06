Son Dakika Haberleri: BAL'da Malatya takımları için tatsız sezon
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BAL'da Malatya takımları için tatsız sezon

6 saat önce

Malatya'nın Bölgesel Amatör Lig'deki temsilcileri Malatya İdmanyurdu ve Pütürge Belediyespor, 7 hafta geride kalan 2. Grup'ta aldıkları sonuçlarla beklentilerin uzağında kaldı.

BAL'da Malatya takımları için tatsız sezon, System.String[]

Malatya'nın Bölgesel Amatör Lig'deki temsilcileri Malatya İdmanyurdu ve Pütürge Belediyespor, 7 hafta geride kalan 2. Grup'ta aldıkları sonuçlarla beklentilerin uzağında kaldı.


Sezona oldukça iddialı başlayan Malatya İdmanyurdu, ligin henüz 3. haftasında teknik direktör değişikliğine gitmesine rağmen arzuladığı sonuçları bir türlü alamadı. Sarı-lacivertli kulüp, 7 hafta sonunda topladığı 9 puanla 9. sırada yer alıyor. Malatya ekibi, İsmail Tekin yönetiminde çıktığı 4 maçtan biri hükmen olmak üzere 2 galibiyet elde etti. Malatya İdmanyurdu ise ligin 8. haftasında deplasmanda grup lideri Siverek Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.


Sezona ekonomik sıkıntılarla başlayan Pütürge Belediyespor ise yoluna puansız devam ediyor. Teknik adam istifaları sonucu yoluna antrenörsüz devam eden Malatya temsilcisinin grupta elde ettiği tek 3 puan da kulübe verilen cezadan dolayı silindi. Pütürge Belediyespor, 7 haftası geride kalan 2. Grup'ta 0 puanla 11. sırada bulunuyor. Yeşil-beyazlılar, ligin 8. haftasında Kilis Belediyespor takımıyla karşılaşacak. - MALATYA

Pütürge, Malatya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 11:24 Kaynak: İHA
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