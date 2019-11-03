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BAL'da sessiz derbi

6 saat önce

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8. Grup Manisa derbisinde Salihli Belediyespor ile Manisa Sanayispor arasında oynanan seyircisiz maçta kazanan çıkmadı.

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Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8. Grup Manisa derbisinde Salihli Belediyespor ile Manisa Sanayispor arasında oynanan seyircisiz maçta kazanan çıkmadı.


Spor Toto BAL 8. Grupta mücadele eden Salihli Belediyespor ve Manisa Sanayispor, ligin 7. haftasında Manisa derbisinde karşı karşıya geldi. Ramiz Turan Stadı'nda oynanan, Deniz Can Aydın, İsmail Çetin, Refik Erim hakem üçlüsünün yönettiği seyircisiz maçta her 2 takımda bulduğu pozisyonları golle sonuçlandıramayınca maç 0-0 bitti.


Karşılaşma da Salihli Belediyespor'da Teknik Direktör Ferudun Yarkın'ın yanı sıra Feyyaz, Görkem, Manisa Sanayispor'dan ise Servetcan, Ercan sarı kart gördü.


Bu sonuçla Salihli Belediyespor grupta puanını 8'e, Manisa Sanayispor ise 2'ye çıkardı.


Ramiz Turan Stadı'nda oynanan seyircisiz karşılaşmayı ise Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Belediye Başkan Yardımcıları Metin Durmaz, İbrahim Karaca, Mahmut Süreyya Karaoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, Kulüp Başkanı Rasim Paşa birlikte izledi.


Salihli Belediyespor önümüzdeki hafta deplasmanda diğer Manisa temsilcisi Yunusemre Belediyespor'un konuğu olacak. - MANİSA

Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 04:48 Kaynak: İHA
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