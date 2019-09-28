Son Dakika Haberleri: BAL ekibi Çankırıspor'da tur sevinci
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BAL ekibi Çankırıspor'da tur sevinci

48 dakika önce

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) ekiplerinden 1074 Çankırspor'da, Ziraat Türkiye Kupası'nda TFF 2. Lig ekibi Sakaryaspor'u eleyerek bir üst tura çıkmanın mutluluğu yaşanıyor.

BAL ekibi Çankırıspor'da tur sevinci, System.String[]

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) ekiplerinden 1074 Çankırspor'da, Ziraat Türkiye Kupası'nda TFF 2. Lig ekibi Sakaryaspor'u eleyerek bir üst tura çıkmanın mutluluğu yaşanıyor.

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Sakaryaspor ile deplasmanda karşılaşan 1074 Çankırıspor, normal süresi ve uzatmaları 1-1 berabere biten maçta penaltı atışları sonucu rakibini 4-3 yenerek turu geçen taraf oldu.

1074 Çankırıspor Teknik Direktörü Fahri Aytaç, gazetecilere yaptığı açıklamada, marka değeri yüksek, kaliteli bir takım olan Sakaryaspor'u elemenin gururunu yaşadıklarını söyledi.

Çankırı'ya bu heyecanı yaşatmaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Aytaç, "Kulüp yönetimi ve Çankırı halkı olarak çok heyecanlıyız. Süper Lig takımlarıyla da eşleşme durumumuz var, kupada yapabildiğimizin en iyisini yapacağımıza inanıyorum." dedi.

Sakaryaspor maçından mutlu ayrıldıklarını, vakit kaybetmeden daha büyük maçlara hazırlanmaya başlayacaklarını belirten Aytaç, şunları kaydetti:

"Büyük takımlarla oynamak bize ve şehrimize büyük heyecan katıyor. Oyuncularımızla birlikte hem ligimize hem de kupaya adapte olmuş durumdayız. Oyuncularıma güveniyorum. Sakaryaspor maçında büyük gayret göstererek bize ve Çankırı'ya bu mutluluğu yaşattılar. Birlik içinde 1074 Çankırıspor'umuza sahip çıkmalıyız. Bizleri destekleyen tüm hemşehrilerimize takımımız adına teşekkür ediyorum."

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası, Sakaryaspor, Çankırı, Spor

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 09:34 Kaynak: AA
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