Son Dakika Haberleri: BAL ekibi Çankırıspor'da Ziraat Türkiye Kupası heyecanı
Son Dakika Spor Haber

BAL ekibi Çankırıspor'da Ziraat Türkiye Kupası heyecanı

1 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası'nda TFF 2. Lig ekibi Sakaryaspor'u eleyerek bir üst tura çıkan Bölgesel Amatör Ligi (BAL) takımlarından 1074 Çankırspor'da, Süper Lig'den Çaykur Rizespor ile eşleşmenin heyecanı yaşanıyor.

BAL ekibi Çankırıspor'da Ziraat Türkiye Kupası heyecanı, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası'nda TFF 2. Lig ekibi Sakaryaspor'u eleyerek bir üst tura çıkan Bölgesel Amatör Ligi (BAL) takımlarından 1074 Çankırspor'da, Süper Lig'den Çaykur Rizespor ile eşleşmenin heyecanı yaşanıyor.

Kulüp Başkanı Alaattin Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, 4. eleme turu kura çekimleri sonucu Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor ile eşleştiklerini hatırlattı.

Süper Lig takımıyla oynayacak olmanın heyecanını yaşadıklarını aktaran Arslan, şunları kaydetti:

"Şehrimizin ve kulübümüzün tanıtımı için çok önem verdiğimiz Türkiye Kupası'nda amacımız gidebildiğimiz yere kadar gidebilmektir. Taraftarımızın 29-30-31 Ekim tarihlerinden birinde oynayacağımız kupa maçında tribünlerimizi dolduracağından şüphemiz yoktur."

Türkiye Futbol Federasyonu, Çaykur Rizespor, Türkiye Kupası, Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 12:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri açıklandı
LuaLua, Karabük Amatör Ligi takımlarından Karabük 1937'ye transfer oldu! Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'nin rakibi Tarsus İdman Yurdu oldu Beşiktaş'ta Burak Yılmaz, Wolverhampton maçında yer almayacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2019 14:03:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: BAL ekibi Çankırıspor'da Ziraat Türkiye Kupası heyecanı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]