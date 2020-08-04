BAL ekiplerinden 5 kulüp daha Riva'da açıklama yaptı (YENİDEN) - Son Dakika

BAL ekiplerinden 5 kulüp daha Riva'da açıklama yaptı (YENİDEN)

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) bulundukları gruplarda ikinci sırada yer alan 5 takımın temsilcileri, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki tesisleri önünde basın açıklamasında bulundu.

BAL ekiplerinden 5 kulüp daha Riva'da açıklama yaptı (YENİDEN), System.String[]

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) bulundukları gruplarda ikinci sırada yer alan 5 takımın temsilcileri, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki tesisleri önünde basın açıklamasında bulundu. Yapılan açıklamada, "Bütün liglerde küme düşen takımları hangi düşünceyle ligde tuttuysanız, burada bulunan ve grubunda ikinci sırada yer alan 5 takımın da 3'üncü Lig'e çıkmasını talep ediyoruz" denildi.

1074 Çankırı spor, Yunus Emre Belediyespor, Ankara TKİ, Çiğli Belediyespor ve DSİ Karadenizspor takımlarının yer aldığı basın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Hepinizin malumu olduğu üzere 2020 yılı mart ayından beri ülke olarak pandemi sürecinin içerisinde bulunmaktayız. Tüm bileşenleri ile birlikte ülke olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu sınavı hep birlikte başarı ile yönetmekteyiz. Ama maalesef bu süreçte yönetmekte sıkıntı çekilen husus futbolda adaletin sağlanması konusudur. 15 Mart 2020 tarihinde oynanan Bölgesel Amatör Lig (BAL) maçları sonrası TFF tarafından alınan kararla birlikte BAL liglerinin durdurulmasına karar verilmiştir. Bu karardan sonra geçen yaklaşık 4 aylık süreç TFF tarafından çok yavaştan alınmış ve nihayetinde de TFF Yönetim Kurulu'nun 08.07.2020 tarih ve 40 sayılı kararı ile; BAL guruplarda lider olan takımların 3'ünü Lig'e alınması kararı verilmiştir. Kararın akabinde kararla ilgili en yetkili kurul olan ve kararları Anayasamızın 59'uncu maddesinin 2'nci fıkrası gereği hiçbir yargı merciinde değiştirilmez olan TFF Tahkim Kurulu'na yapılan tüm başvurular reddedilmiştir. Şu an burada bulunan ve hak arama davasının peşinde olan bu 5 takımın  da bu sürecin içerisinde olmasına rağmen bu mücadeleyi veren 14 takımdan 9'unun bir üst lige terfi ettirilip, gruplarında ikinci sırada yer alan bu 5 takımın saf dışı bırakılması bizleri ve taraftarlarımızı derinden yaralamıştır.Sizlere soruyoruz ligleri devam ettirdiniz şampiyon olan ve düşen takımları belirlediniz, ne oldu da küme düşmeyi kaldırdınız. Bu neyin anlayışı, bu neyin düşüncesi. Bütün liglerde küme düşen takımları hangi düşünceyle ligde tuttuysanız burada bulunan ve grubunda ikinci sırada yer alan 5 takımın da 3'üncü Lig'e çıkmasını talep ediyoruz.Guruplarında 2'nci sırayı almış takımlar mağdur edilirken, liderle arasında 3 puan olan takımların 3'üncü Lig'e çıkarılması hükmü içerisindeki 3 puan çizgisi neyi ifade etmektedir, bunu TFF'deki değerli üyelerimizden ya da TFF Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nihat Özdemir'den açıklamasını istemek en doğal hakkımızdır.Her ne kadar TFF almış olduğu kararları TFF Statüsünün 80'inci maddesindeki, 'Bu statüde yer almayan tüm konularda ve mücbir sebep hallerinde Yönetim Kurulu nihai olarak karar verir' hükmüne dayandırsa da aynı maddenin devamında, 'TFF karar verirken FIFA ve UEFA kurallarını ve hak ve adalet ilkelerini dikkate alır' hükmü de bulunmaktadır. Ayrıca Anayasamızın m.10/4-5. maddesinde 'Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınmaz. Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadır.' hükmü de bulunmaktadır. Bu hükümler dikkate alındığında alınan bu kararın Anayasanın hak, hukuk, eşitlik ilkesi ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.TFF'nin 2 farklı kararı ile 3'üncü Lig'e çıkarılan toplam 20 takımı kutluyoruz, kendilerine hayırlı olsun diyoruz. Bizim yaptığımız bu eylemin o kulüplerle hiçbir ilgisi yoktur. Bizim amacımız onların hak ettiklerine inanarak kazanmış oldukları, bizim de hak ettiğimize olan inancımızdır ve biz de hak ettiğimizi alacağız.Bu kararların altında imzası bulunan kişilerin farkına varamadıkları en önemli hususlardan bir tanesi de mevcut durum itibarı ile 20 takımın 3'üncü Lig'e yükseltilmesi ile birlikte 3'üncü Lig'deki takım sayısı 67 ye yükselmiş olup 4 guruba bölündüğü zaman guruplar adeta topal ördek misali 3 tane 17 takımlı bir tane ise 16 takımlı gurup olacak olup takımların belirli haftaları boş geçmesi durumu ortaya çıkacaktır. Oysa ki hak talep eden 5 takımın sisteme dahil edilmesi ile toplam takım sayısı 72 olacak ve 18 takımlı daha uygulanabilir bir lig sistemi ortaya çıkacaktır. Ama maalesef görmek istemeyen gözler bu detayı bile görmekten uzak davranmaktadır.Aylarca verilen emeğimizin, maddi manevi yaşamış olduğumuz sıkıntıların bu şekilde emri vak-i bir kararla heba edilmesine göz yummadık ve yummayacağız. Söz konusu 9 takım olduğunda onları dinleme nezaketinde bulunan TBMM Başkanımız Sayın Prof Dr. Mustafa Şentop ile Gençlik ve Spor Bakanımız  Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun bizlerin de haklı isyanını duyacağını ve bizleri de dinleyip hakkımız olanı vereceklerine olan inancımız tamdır.

Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere konuya duyarsız kalmayacaklarına inandığımız Spor Bakanımız ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun değerli büyüklerine şimdiden şükranlarımızı sunuyoruz. Adaletin şaşmayacağına olan inancımızın tam olduğunu tüm spor kamuoyunun bilgisine sunarız."


Türkiye Futbol Federasyonu, Riva, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.08.2020 04:18

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor BAL ekiplerinden 5 kulüp daha Riva'da açıklama yaptı (YENİDEN) - Son Dakika Spor
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