"Bal Gibi Destek, Her Petekte Gelecek" projesi Mersinli 708 arı yetiştiricisinin yüzünü güldürdü - Son Dakika

Mersin Büyükşehir Belediyesince, üretim maliyetleri ve sahte bal satışları nedeniyle güçlük yaşayan arıcılara destek olmak amacıyla hayata geçirilen "Bal Gibi Destek, Her Petekte Gelecek" projesiyle petek, arı körüğü ve maske desteği alan 708 yetiştirici, üretime hız verdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca başlatılan proje kapsamanda 13 ilçedeki 708 arı üreticisine alet ve ekipman desteği verilmesi kararlaştırıldı.

Ekiplerin hazırladığı petek, arıcı körüğü ve arıcı maskesinden oluşan koliler, kentin yüksek kesimlerindeki arıcılara ulaştırıldı.

Üreticiler, can suyu olan destekle daha verimli üretim yapabilmek için çalışmalarına hız verdi.

Tarımsal Hizmetler Eğitim ve Kooperatifler Şube Müdürü Selçuk Şahutoğlu, arıcılığı çeşitli projelerle desteklediklerini ifade etti.

Mersin Arı Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Adem Kurt da arıcılığın, kentte büyüme gösteren sektörlerden biri olduğunu vurgulayarak, zor bir dönemde verilen bu desteklerin üreticilere büyük katkı sağlayacağını aktardı.

"Bunun sevincini çevremizdeki arıcılardan görebiliyoruz"

Arı yetiştiricisi Yıldız Zeynep Mavi, son dönemlerde üretim yapmakta zorlandıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Kötü geçirdiğimiz sezonların ardından maddi ve manevi desteğe ihtiyacımız oluyor. Körük, arıcı maskesi ve petek hediye edildi. Küçük ve orta ölçekli aracılarımız ihtiyaçlarını karşıladılar. Petek alacak olanlar petek almaktan vazgeçti, o maliyeti cebinde kaldı. Körük alacak olan körüğünü yeniledi, bunun sevincini çevremizdeki arıcılardan görebiliyoruz. Yalnız olmadığımızı hissediyoruz."

Ahmet Eroğlu da projeden faydalanan arıcıların moral bulup üretime odaklandığını aktardı.