BAL-GÖÇ Onursal Başkanı Gençoğlu, Bulgaristan'daki seçim sürecini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BAL-GÖÇ) Onursal Başkanı Turhan Gençoğlu, "Avrupa ile entegrasyon sürecinde büyük adımlar atmış olan Bulgaristan'daki seçimler sırasında Türkiye'deki Bulgaristan vatandaşı seçmenlerinin en temel hakkı olan seçme ve seçilme hakkını kullanmaları gayet doğaldır." değerlendirmesinde bulundu.

Balkan Göçmenleri ve Mülteci Dernekleri Federasyonu ile Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Onursal Başkanı Gençoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde Bulgaristan'da gerçekleştirilen uygunsuz gösterilerden büyük üzüntü duyduklarını belirtti.

Jivkov rejiminin asimilasyon politikası yüzünden bazı vatandaşların doğup büyüdükleri topraklardan koparılarak zorunlu göçe maruz kaldığını hatırlatan Gençoğlu, şunları kaydetti:

"Bulundukları süre içerisinde ve her zaman örnek bir Bulgaristan vatandaşı olan ve olmaya devam edecek bu kardeşlerimize reva görülen davranıştan dolayı başbakan Kostov, 6 Kasım 1998'de Bursa'da organize ettiğimiz bir etkinlikte yapılanlardan büyük üzüntü duyduklarını, bunların Bulgaristan halkına mal edilmemesi gerektiğini belirterek, bizlerden özür dilemiştir. Bu kardeşlerimize uygulanan eşi benzeri görülmemiş asimilasyon politikası, bir insanlık ayıbıdır ve atalarının yapmış olduğu bu yanlıştan dolayı Bulgaristan halkının büyük çoğunluğunun hala çok mahcup olduğundan hiçbir şüphemiz yoktur. Bu kardeşlerimizin, hiçbir engele maruz kalmaksızın hür iradeleriyle bulundukları ülkelerde seçme ve seçilme hakkına sahip olmaları gerekmektedir. Zira bu kardeşlerimizin doğup büyüdükleri topraklarla bağlarını koparmaları imkansızdır."

Gençoğlu, Bulgaristan'da 21 Kasım'da yapılacak seçimlerin hayırlara vesile olmasını temenni ederek, "Avrupa ile entegrasyon sürecinde büyük adımlar atmış olan Bulgaristan'daki seçimler sırasında Türkiye'deki Bulgaristan vatandaşı seçmenlerin en temel hakkı olan seçme ve seçilme hakkını kullanmaları gayet doğaldır. Parmakla sayılacak kadar az olan bu aşırı uçlara ait kişiler, kardeşliğimizi hiçbir zaman bozamayacak." ifadelerini kullandı.