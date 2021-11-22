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Bal hırsızları yakalandı - Son Dakika

Bal hırsızları yakalandı

22.11.2021 17:25
Bal hırsızları yakalandı

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde bir binaya girip, 50 şişe bal, 10 litre Zeytin yağı ve 20 kilo kabuklu ceviz çakan hırsızların yakalandığı ve tutuklandıkları öğrenildi.

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde bir binaya girip, 50 şişe bal, 10 litre Zeytin yağı ve 20 kilo kabuklu ceviz çakan hırsızların yakalandığı ve tutuklandıkları öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, Bandırma Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler kameralara yakalanan hırsızları kısa sürede yakaladı. Kardeş oldukları tespit edilen A. D ve Y. D nin ikametlerinde yapılan aramalarda çalınan makzemeleri bularak sahibine teslim etti. Şüpheli şahısların tutuklanarak cezaevine gönderildiği ve malzemelerini alan vatandaş Polise teşekkür etti. - BALIKESİR

Bal hırsızları yakalandı

Asayiş Büro, Balıkesir, Zeytin, Ceviz, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bal hırsızları yakalandı - Son Dakika


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