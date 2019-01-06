Son Dakika Haberleri: Bal Hırsızlığı Kamerada

Bal Hırsızlığı Kamerada

1 saat önce

Bal hırsızlığı kamerada Bal hırsızına kameralı tuzakANTALYA - Antalya'nın Kaş ilçesinde bal hırsızlığı kameralara saniye saniye yansıdı.

Bal hırsızlığı kamerada
Bal hırsızına kameralı tuzak

ANTALYA - Antalya'nın Kaş ilçesinde bal hırsızlığı kameralara saniye saniye yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, Kaş'ın Doğantaş Mahallesi'nde arıcılıkla uğraşan üretici Hilmi Özkan'ın (54), 3 ay önce yaklaşık 200 kilo gelen 7 teneke balı ve 2 bidon sıvı gübresi çalındı. Bunun üzerine Hilmi Özkan, eşinin dahi haberi olmadan eve 4 güvenlik kamerası taktırdı. 31 Aralık akşamı evin altına hırsızın alacağını düşünerek 3 teneke bal bırakan Özkan, kahvehaneye gitti. Döndüğünde balın olmadığını gören Hilmi Özkan, güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğinde bal tenekelerini çalanın aynı mahallede oturan A.A. olduğunu gördü. Bunun üzerine Hilmi Özkan jandarmaya haber verdi. Kamera kayıtlarını inceleyen jandarma ekipleri A.A.'yı gözaltına aldı. Savcılığa sevk edilen A.A. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, çalınan 3 teneke bal ise Hilmi Özkan'a teslim edildi.
Üretici Hilmi Özkan, "daha önce 7 teneke balım çalındı. Bunun üzerine evime güvenlik kamerası taktırdım. Yılbaşı gecesi saat 21.45 kahvehaneye gitmeden önce evin alt bölümüne yaklaşık 85 kilo ağırlığında 3 teneke bal bıraktım. Eve geri geldiğimde balın yerinde olmadığını gördüm. Kamera kayıtlarını inceledim, bal tenekelerimi alanın aynı mahalleden A.A. olduğunu gördüm. Jandarmaya haber verdim. Kamera kayıtlarını inceleyen Jandarma şüpheliyi gözaltına aldı. Çalınan 3 teneke balım bana teslim edildi ancak önceki 7 teneke balım ortada yok" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 06:44 Kaynak: İHA

Jandarma, Antalya, 3. Sayfa
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