Son Dakika Haberleri: Bal ihracatından 12 milyon dolarlık gelir
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Bal ihracatından 12 milyon dolarlık gelir

4 dakika önce

Türkiye'den yılın ocak-temmuz döneminde 2 bin 945 ton bal ihraç edilerek, karşılığında 12 milyon 857 bin 187 dolar gelir elde edildi.

Bal ihracatından 12 milyon dolarlık gelir, System.String[]

Türkiye'den yılın ocak-temmuz döneminde 2 bin 945 ton bal ihraç edilerek, karşılığında 12 milyon 857 bin 187 dolar gelir elde edildi.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 11:30 
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