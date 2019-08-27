Bal ihracatından 12 milyon dolarlık gelir
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Türkiye'den yılın ocak-temmuz döneminde 2 bin 945 ton bal ihraç edilerek, karşılığında 12 milyon 857 bin 187 dolar gelir elde edildi.
Türkiye'den yılın ocak-temmuz döneminde 2 bin 945 ton bal ihraç edilerek, karşılığında 12 milyon 857 bin 187 dolar gelir elde edildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 11:30
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