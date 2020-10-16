Bal ihracatından 18 milyon dolarlık tatlı gelir - Son Dakika

Bal ihracatından 18 milyon dolarlık tatlı gelir

16.10.2020 11:33
Bal ihracatından 18 milyon dolarlık tatlı gelir, System.String[]

Türkiye'den yılın 9 ayında 45 ülkeye 18 milyon 196 bin 233 dolarlık bal satıldı.

Türkiye'den yılın 9 ayında 45 ülkeye 18 milyon 196 bin 233 dolarlık bal satıldı.

AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, Ocak-Eylül 2020'de 4 bin 101 ton bal ihraç edildi. Söz konusu ihracattan 18 milyon 196 bin 233 dolar kazanç sağlandı.

Geçen yılın aynı döneminde de 3 bin 556 ton bal ihracatından 15 milyon 672 bin 422 dolar gelir sağlanmıştı. Buna göre bal ihracatı, geçen yılın aynı dönemine oranla miktarda yüzde 15, değerde yüzde 16 arttı.

Almanya'ya ihracatta da yüzde 30 artış

Almanya, ABD ve Suudi Arabistan en fazla bal ihraç edilen ülkeler oldu.

Türkiye'den Almanya'ya 9 ayda 1587 ton bal ihracatı karşılığında 6 milyon 72 bin 252 dolar gelir sağlandı.

Geçen yılın aynı döneminde Almanya'ya 1255 ton bal ihraç edilerek 4 milyon 658 bin 727 dolar kazanılmıştı. Böylece Almanya'ya yapılan bal ihracatı da geçen yılın aynı dönemine oranla miktarda yüzde 26, değerde de yüzde 30 arttı.

Almanya'yı 3 milyon 709 bin 832 dolarlık ihracatla ABD, 2 milyon 859 bin 939 dolarlık ihracatla Suudi Arabistan takip etti.

Geçen yılın aynı döneminde ihracat yapılmayan Polonya, Yemen, Bangladeş, Macaristan, Cibuti, Danimarka, Filipinler, İsviçre, Panama, Cape Verde, Güney Kore Cumhuriyeti ve Gine de Türkiye'den bal satın alan 45 ülke arasında yer aldı.

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, son yıllarda Türk balının markalı ürün haline getirilmesi ve kalitesinin güvence altına alınmasıyla ihracatının arttığını ancak bunun yetersiz olduğunu söyledi.

Türkiye'nin her yöresinde bitki türlerine göre bal üretimi yapıldığını belirten Gürdoğan, "Tüm ürünlere, yörelere göre coğrafi işaret alınıp yöre isimlerine göre yurt içi ve yurt dışı marka tescillerinin yaptırılması, ürünlerin albenisi olan kalite düzeyi çok yüksek küçük ambalajlarda ambalajlanması halinde bal ihracatının daha üst noktalara çıkacağına inanıyoruz. Bu şekliyle bir satış stratejisinin belirlenmesi halinde üretici de daha çok kazanacaktır." diye konuştu.

Gürdoğan, bu konuya da en iyi modelin, üreticilerin örgütlenmesini sağlayacak kooperatifçilik modeli olduğunu dile getirdi. Yöresel ve ürün bazında üreticilerin kooperatif modelini kolaylıkla hayata geçirebileceklerini anlatan Gürdoğan, bu model üzerinden bal karışımlı takviye edici gıda ürünlerinin üretilmesi ve arıcılık yan ürünlerinin de geliştirilerek ihraç edilmesi imkanının doğabileceğini sözlerine ekledi.

Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan, Almanya, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bal ihracatından 18 milyon dolarlık tatlı gelir - Son Dakika Ekonomi

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