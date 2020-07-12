Bal ihracatından tatlı gelir - Son Dakika

Bal ihracatından tatlı gelir

Türkiye'den ocak-haziran döneminde yapılan bal ihracatı yüzde 15 artarak 13 milyon 81 bin 422 dolara ulaştı.

Türkiye'den ocak-haziran döneminde yapılan bal ihracatı yüzde 15 artarak 13 milyon 81 bin 422 dolara ulaştı.

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AA muhabirinin, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'den yılın ilk yarısında 39 ülkeye 13 milyon 81 bin 422 dolar karşılığı 2 bin 984 ton bal ihraç edildi.

Geçen yılın aynı döneminde yapılan 2 bin 644 ton bal ihracatından 11 milyon 419 bin 418 dolar gelir sağlandığı dikkate alınırsa, Türk balı dış satımı bu dönemde geçen yılın aynı dönemine kıyasla miktar bakımından yaklaşık yüzde 13, değer bakımından da yüzde 15 artış gösterdi.

ABD'ye bal ihracatı yüzde 60 arttı

ABD, Almanya ve Suudi Arabistan, en fazla bal ihraç edilen ülkeler oldu.

Türkiye'den yılın ilk 6 ayında ABD'ye 1313 ton bal ihraç edilerek 5 milyon 161 bin 744 dolar gelir sağlandı.

Ülkeden geçen yılın aynı döneminde ABD'ye 3 milyon 222 bin 928 dolar karşılığı 912 ton bal ihraç edilmişti. Böylece, ABD'ye Türk balı ihracatı miktar bazında yüzde 44, değer bazında yüzde 60 arttı.

Bal ihracatında ABD'yi 2 milyon 288 bin 841 dolarla Almanya, 2 milyon 84 bin 523 dolarla Suudi Arabistan takip etti.

Türkiye'den yılın ilk yarısında, geçen yılın aynı döneminde bal ihraç edilmeyen Slovenya, Avustralya, Japonya, Singapur, Yemen, Bangladeş, Macaristan, Lübnan, Danimarka, Cibuti, Panama, Güney Kore, Gine ve Finlandiya'ya da ürün gönderildi.

Marka, ambalaj ve içerik vurgusu

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk balına ilginin sevindirici olduğunu söyledi.

Kalyoncu, Türkiye'nin ve özellikle Doğu Karadeniz'in zengin flora ve endemik bitki çeşitliliğine sahip olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Bal ihracatı açısından önemli bir potansiyele sahibiz ancak bu konuda söz sahibi olan ülkeler gibi markalı ürün ve çeşit yapma konusunda yetersiz kalınması nedeniyle ihracatta daha yüksek döviz girdisi elde edilemiyor. Ülkemizde üretilen balların, çiçek türlerine ve özelliklerine göre markalı ve küçük, albenisi olan kaliteli ambalajlı ürünler haline getirilmesi yönünde çalışma yapılması gerekiyor. Her bir bal türünün sağlık açısından ihtiva ettiği özelliklerin de ön planda olduğu bal türleri geliştirilmesi halinde doğal ürün tüketimi ve sağlığın ön planda olduğu günümüzde bal ihracatının çok daha üst rakamlara ulaşması sağlanmış olacaktır."

Kalyoncu, bal dışında diğer arıcılık ürünleri olan arı sütü, polen ve propolisin de marka haline getirilerek ihraç edilmesi yönünde çalışma yapılması gerektiğini vurguladı.

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 11:45 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bal ihracatından tatlı gelir - Son Dakika Ekonomi
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