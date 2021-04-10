BAL'ın başlama tarihi ileri bir tarihe ertelendi - Son Dakika

Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı (ASKF) Nusret Tosun, 17-18 Nisan'da başlayacağı duyurulan Bölgesel Amatör Lig'in (BAL) başlama tarihinde değişiklik olduğunu söyledi.

Tosun, yaptığı açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) BAL müsabakalarının 17-18 Nisan'da başlayacağı duyurulmuştu. Ancak pandeminin ülkemizde yükselmesi nedeniyle TFF başkanlığının ilgili bakanlıklar ile yaptığı görüşme sonrası BAL başlama tarihi ile ilgili açıklama TFF internet sitesinde kısa bir süre sonra duyurulacaktır" dedi. - BİLECİK