BAL'ın gözde forveti Tarhan, Ağrı 1970spor'da

Geçen sezon Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) ekibi Diyarbakır Bağlar Belediyespor'da ortaya koyduğu başarılı performans ve attığı gollerle dikkat çeken Serhat Tarhan, 3. Lig ekibi Ağrı 1970spor'a transfer oldu.

Daha önce Elazığ Karakoçan FK ile anlaşan ancak daha sonra yaşadığı anlaşmazlık sonucu yollarını ayıran genç forvet, yeni sezonda Ağrı temsilcisinin başarısı için ter dökecek. Ağrı 1970spor teknik direktörü Mustafa Kalafatoğlu ve yöneticilerin sıcak ilgisinden etkilendiğini belirten Serhat Tarhan, "Beni her şeyden önce samimi duruşları etkiledi. Benim hedeflerim var. Bunları Ağrıspor'da gerçekleştireceğime inandım. Benim için para ikinci planda kalır. Başarılı olup daha üst noktalara gitmek istiyorum. Kendime çok güveniyorum. Takıma ve şehre kısa sürede alıştım. Lige kötü başladık ama toparlanıp hak ettiğimiz yere geleceğiz" dedi. - DİYARBAKIR