Bal izlenimi veren ürünlerin üretilmesi yasaklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bal izlenimi veren ürünlerin üretilmesi yasaklandı - Son Dakika

Bal izlenimi veren ürünlerin üretilmesi yasaklandı

7 saat önce

TARIM ve Orman Bakanlığı'nca, aroma vericiler veya bal eklenerek bal aromalı şurup, çam aromalı şurup, ballı şurup ve benzer isimlerle bal izlenimi veren ürünlerin üretimi yasaklandı.

Bal izlenimi veren ürünlerin üretilmesi yasaklandı, System.String[]

TARIM ve Orman Bakanlığı'nca, aroma vericiler veya bal eklenerek bal aromalı şurup, çam aromalı şurup, ballı şurup ve benzer isimlerle bal izlenimi veren ürünlerin üretimi yasaklandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikte, gıda ve gıda ile temas eden malzemelere ilişkin teknik ve hijyen kriterleri yer aldı. Yönetmeliğe göre, pekmez olmadığı halde pekmez izlenimi veren meyveli şekerli şurup, meyve tatlısı, pekmez şurubu, meyveli şekerli şerbet ve benzeri isimlerle ürünler üretilemeyecek. Ayrıca aroma vericiler veya bal eklenerek bal aromalı şurup, çam aromalı şurup, ballı şurup ve benzer isimlerle bal izlenimi veren ürünler ile bitkisel yağ veya diğer gıda bileşenleri kullanılarak peynir izlenimi veren ürünlerin üretilmesi de yasaklandı.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 11:28 Kaynak: DHA
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