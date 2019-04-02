Bal Kabağına Gizlenmiş Uyuşturucu Bulundu

Diyarbakır'da bal kabağına gizlenmiş 3 kilo 150 gram esrar bulundu.

Diyarbakır'da bal kabağına gizlenmiş 3 kilo 150 gram esrar bulundu.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca merkez Sur ilçesi Mermer Jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol ve arama noktasında minibüsteki şüpheli bir kişinin üstünde ve eşyalarında arama yaptı.



Aramada, bal kabağı içerisine gizlenmiş, 17 ayrı paket halinde 3 kilo 150 gram esrar ele geçirildi.



Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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