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Bal kabağında hasat başladı

1 saat önce

Bal kabağında hasat başladı Bu kabaklar bir kez sulanıyorBURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde lezzetiyle ön plana çıkan bal kabağının hasadı başladı.

Bal kabağında hasat başladı, System.String[]

Bal kabağında hasat başladı

Bu kabaklar bir kez sulanıyor

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde lezzetiyle ön plana çıkan bal kabağının hasadı başladı.

Kış aylarının vazgeçilmezleri arasında yer alan bal kabağının hasadı başladı. Kırsal Cerrah Mahallesi'ndeki tarlalarda hasadı yapılan kabaklar satılmayı bekliyor. Lezzeti sebebiyle Cerrah bal kabağına rağbetin fazla olduğunu belirten Cerrah Muhtarı Hasan Ayar, "Kabak hasadı başladı. Bizim toprağın verimli olması sebebiyle kabağımız yılda bir sefer sulanıyor, susuz yetiştiği için dayanma müddeti yüksek. Bu yıl 1 lira ile 1 lira 25 kuruş arasında satılmakta. Cerrah'ta en iyi kabağının yetiştiğini iddia edebiliriz. Verim iyi, lakin bu yıl fiyatlar ile satışların düşük olması ve maliyetlerin yüksek olmasından dolayı biraz sıkıntı yaşıyoruz. Müşteri olmadığından dolayı bazı kabaklar böyle tarlada bekliyor. Pazarda fiyatlar aynı. Geçen sen kabağın kilosu 75 kuruş ile 1 lira arasındaydı. İnşallah daha da düşmez. Beklediğiniz fiyatlar değil, ama yine de güzel" dedi.

İnegöl, Bursa, Genel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 08:47 Kaynak: İHA
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