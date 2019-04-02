Bal Kabağından Esrar Çıktı
34 dakika önce
DİYARBAKIR'da jandarma ekibi, yol kontrolü sırasında şüphe üzerine durdurduğu minibüste bal kabağı içerisine 17 paket halinde gizlenmiş 3 kilo esrar ele geçirdi.
DİYARBAKIR'da jandarma ekibi, yol kontrolü sırasında şüphe üzerine durdurduğu minibüste bal kabağı içerisine 17 paket halinde gizlenmiş 3 kilo esrar ele geçirdi. Sur
ilçesindeki Mermer Jandarma
Karakol Komutanlığı önünde jandarma ekipleri, 1 Nisan
günü yol kontrol ve arama noktası oluşturdu. Kontroller sırasında plakası açıklanmayan bir minibüs şüphe üzerine durdurdu. Minibüste yapılan aramada bal kabağı içerisine 17 paket halinde gizlenmiş, satışa hazır 3 kilo 110 gram toz, 40 gram kubar olmak üzere toplam 3 kilo 150 gram esrar ele geçirildi. Minibüs sürücüsü gözaltına alındı.
- Diyarbakır
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 10:10 Kaynak: DHA
Antalya'da, Seçimi Kaybeden AK Partili Belediye Ücretsiz Otobüs Uygulamasını Sonlandırdı
Altını Olanlar Dikkat! İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları
Dolarda Hareketli Anlar Yaşanıyor! İşte Güncel Rakamlar
Başkanlığı Kazanan Fatih Mehmet Maçoğlu, Arkadaşlarına Yemek Servisi Yaptı