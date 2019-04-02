Son Dakika Haberleri: Bal Kabağından Esrar Çıktı

Bal Kabağından Esrar Çıktı

34 dakika önce

DİYARBAKIR'da jandarma ekibi, yol kontrolü sırasında şüphe üzerine durdurduğu minibüste bal kabağı içerisine 17 paket halinde gizlenmiş 3 kilo esrar ele geçirdi.

Bal Kabağından Esrar Çıktı, System.String[]
DİYARBAKIR'da jandarma ekibi, yol kontrolü sırasında şüphe üzerine durdurduğu minibüste bal kabağı içerisine 17 paket halinde gizlenmiş 3 kilo esrar ele geçirdi.

Sur ilçesindeki Mermer Jandarma Karakol Komutanlığı önünde jandarma ekipleri, 1 Nisan günü yol kontrol ve arama noktası oluşturdu. Kontroller sırasında plakası açıklanmayan bir minibüs şüphe üzerine durdurdu. Minibüste yapılan aramada bal kabağı içerisine 17 paket halinde gizlenmiş, satışa hazır 3 kilo 110 gram toz, 40 gram kubar olmak üzere toplam 3 kilo 150 gram esrar ele geçirildi. Minibüs sürücüsü gözaltına alındı.

- Diyarbakır

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 10:10 Kaynak: DHA

Diyarbakır, Jandarma, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Antalya'da, Seçimi Kaybeden AK Partili Belediye Ücretsiz Otobüs Uygulamasını Sonlandırdı Altını Olanlar Dikkat! İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları Dolarda Hareketli Anlar Yaşanıyor! İşte Güncel Rakamlar Başkanlığı Kazanan Fatih Mehmet Maçoğlu, Arkadaşlarına Yemek Servisi Yaptı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.4.2019 10:44:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bal Kabağından Esrar Çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]