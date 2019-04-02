Son Dakika Haberleri: Bal Kabağından Esrar Çıktı

Bal Kabağından Esrar Çıktı

1 saat önce

DİYARBAKIR'da jandarma ekibi, yol kontrolü sırasında şüphe üzerine durdurduğu minibüste bal kabağı içerisine 17 paket halinde gizlenmiş 3 kilo esrar ele geçirdi.

Bal Kabağından Esrar Çıktı, System.String[]
DİYARBAKIR'da jandarma ekibi, yol kontrolü sırasında şüphe üzerine durdurduğu minibüste bal kabağı içerisine 17 paket halinde gizlenmiş 3 kilo esrar ele geçirdi.

Sur ilçesindeki Mermer Jandarma Karakol Komutanlığı önünde jandarma ekipleri, 1 Nisan günü yol kontrol ve arama noktası oluşturdu. Kontroller sırasında plakası açıklanmayan bir minibüs şüphe üzerine durdurdu. Minibüste yapılan aramada bal kabağı içerisine 17 paket halinde gizlenmiş, satışa hazır 3 kilo 110 gram toz, 40 gram kubar olmak üzere toplam 3 kilo 150 gram esrar ele geçirildi. Minibüs sürücüsü gözaltına alındı. - Diyarbakır

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 11:11 Kaynak: DHA

Sur, Diyarbakır, Jandarma, Güncel
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