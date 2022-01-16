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Bal kovasından uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Bal kovasından uyuşturucu çıktı

16.01.2022 09:48

Bal kovasından uyuşturucu çıktı Adana'da bal kovası içinde 914 gram metamfetamin ele geçirildi.

Bal kovasından uyuşturucu çıktı

ADANA - Adana'da bal kovası içinde 914 gram metamfetamin ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı. Kentin girişindeki uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir yolcu otobüsünde narkotik köpeği 'Barbara' ile arama yapıldı. Barbara, otobüsün bagajındaki içerisinde bal bulunan kovaya tepki verdi. İç içe geçirilip yapıştırılan kovaları birbirinden ayıran ekipler, 5 pakette 914 gram metamfetamin ele geçirdi. Balın sahibi Emrullah K.(42), gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emrullah K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bal kovasından uyuşturucu çıktı
Bal kovasından uyuşturucu çıktı
Bal kovasından uyuşturucu çıktı

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Adana Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bal kovasından uyuşturucu çıktı - Son Dakika


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