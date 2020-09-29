Bal kutularındaki uyuşturucuyu 'Zeus' buldu - Son Dakika

VAN'da bir kargo şirketine düzenlenen operasyonda, narkotik arama köpeği 'Zeus' ile yapılan aramada, koliler içerisinde bulunan bal kutularında 9 kilo 140 gram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında merkez İpekyolu ilçesindeki bir kargo şubesine operasyon düzenledi. Narkotik köpeği 'Zeus' ile yapılan aramada, koliler içerisinde bulunan bal kutularına zulalanmış 9 kilo 140 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili S.K., gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.