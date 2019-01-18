Bal Kutusundan Sabunluk Yaptım
59 dakika önce
Varol Ağa çiftliğinden genelde esansiyel yağ alıyorum.
Varol Ağa çiftliğinden genelde esansiyel yağ alıyorum. Bu kez deve dikeni çiçeği balı aldım. Karaciğeri temizleyen bir bal bu. Annem sürekli ilaç kullanıyor bir faydası olur diye düşündüm. Enginar kapsüllerinden sonra bunu da doğal beslenmeye kattık. Kutusu çok hoşuma gitti. Nerede değerlendirebilirim diye düşündüm. Eskiden sık tablo yapardım. Oradan kalan akrilik boya setimi kullanarak güzel bir sabun kutusu yaptım. Allah güzel günlerde kullanmak nasip etsin. Önemli olan hiç bir şeyi israf etmeden ve çöpe dönüştürmeden kullanmak. Çok mükemmel bir iş çarttığımı söyleyemem ama bir kutuyu değerlendirdiğim için sevindim. Mutlu oldum. bALI ALDIĞIM LİNK: https://www.varolagaciftligi.com/urun...
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 07:01 Kaynak: Youtube
Belediye İşçisinin Atatürk Heykeli Üzerine Düşen Karları Temizlemesi Vatandaşları Duygulandırdı
Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan Antalya ve İzmir'i Birbirine Bağlayacak Projeyi Açıkladı
Kışladaki Gıda Zehirlenmesiyle İlgili Çarpıcı İfadeler: 11 Ayda 15 Kilo Kaybettim
Suriyeliler, Bursa'da 400'ü Aşkın Fabrika Kurdu