Bal Kutusundan Sabunluk Yaptım

Varol Ağa çiftliğinden genelde esansiyel yağ alıyorum. Bu kez deve dikeni çiçeği balı aldım. Karaciğeri temizleyen bir bal bu. Annem sürekli ilaç kullanıyor bir faydası olur diye düşündüm. Enginar kapsüllerinden sonra bunu da doğal beslenmeye kattık. Kutusu çok hoşuma gitti. Nerede değerlendirebilirim diye düşündüm. Eskiden sık tablo yapardım. Oradan kalan akrilik boya setimi kullanarak güzel bir sabun kutusu yaptım. Allah güzel günlerde kullanmak nasip etsin. Önemli olan hiç bir şeyi israf etmeden ve çöpe dönüştürmeden kullanmak. Çok mükemmel bir iş çarttığımı söyleyemem ama bir kutuyu değerlendirdiğim için sevindim. Mutlu oldum. bALI ALDIĞIM LİNK: