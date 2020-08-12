'Bal'lı sezon

Samsun İli Arı Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Rasim Kaplan, bu sene hem bal kalitesinde hem de üretiminde artış gözlemlendiğini söyledi.

Arıcılar, bu sezonun ballarını hasat etmeye başladı. Pandemi sürecinde yasaklardan muaf olan ve üretime hazırlanan arıcılar, krizi fırsata çevirdiler. Herkesin evde olduğu günlerde arılarını ve kovanlarını yeni sezona hazırlayan üreticiler, bu sezonun meyvelerini toplamaya başladı. Pandemiye rağmen bu sezon ki bal kalitesinin ve üretiminin arttığına dikkat çeken Rasim Kaplan, arıcıların bu yıl kazançlarından memnun kalacağını açıkladı.

"Hem yurt içine hem de yurt dışına yetecek kadar bal üretildi"

Bu sezon ki bal hasadından oldukça memnun olduklarını dile getiren Samsun İli Arı Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Rasim Kaplan, "Şu anda Samsun arıcıları hasat yapıyor. Kestane balı orta seviyede geçti. Ayçiçeği balı üretenler iyi verim aldı. Sivas, Erzurum, Yozgat bölgesine ve yaylalara giden arıcıların durumu da iyi. Korona virüsü üreticiye yaradı diyebiliriz. Virüste, sokağa çıkma yasaklarında arı üreticileri bir kısıtlama olmadan üretime ara vermedi. Hükümet, Tarım ve Orman Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı bu süreçte üreticilere daima destek oldu. İlimizde de idarecilerimiz tarıma destek oldu. Sezona iyi hazırlanınca üretim de güzel oldu. Balın kalitesi de üretim miktarı da arttı. Bölgeleri gezerek arıcılık faaliyetlerini gözlemledik. Güneydoğu Bölgesi'nde üretim iç bölgeler kadar iyi değil ama genel anlamda Türkiye genelinde bal üretimi noktasında sıkıntı yok. Bu sene Türkiye iç piyasasına yetecek ve ihraç edecek kadar bal üretilecek" dedi.

"Üretim kapasitesi geçen yıla göre 200 ton artabilir"

Bu yılki bal hasadının geçen seneye oranla hem daha kaliteli hem de daha yüksek gittiğini ifade eden Rasim Kaplan, "Geçen yıl Samsun'da bin 100 ton civarına bal ürettik. Hasat şu anda devam ediyor. Bu sene gözlemlerimize dayanarak bin 300 ton bal üreteceğimizi düşünüyorum. Ayrıca arı sütü üretimi de arttı. Çünkü pandemi döneminde arı ürünlerine olan rağbet çoğaldı. Fiyatlarda da yüzde 20'ye yakın bir artış yaşandı. Yıllardır arıcı değil ürünü rafa koyan kazanıyordu. Arıcılar artık bu sene memnun olacak diye düşünüyorum. Türkiye yılda 20 ton arı sütünü yurt dışından ithal ediyordu. Artık arıcılarımız arı sütüne de önem vermeye başladı. 3 yıl içerisinde bu açığı kapatırız diye düşünüyorum. Devletimiz de bu yönde projeler üretiyor" diye konuştu.

"Bu yıl arı ölümleriyle karşılaşmadık"

Bu yıl arı ölümlerinde ve hastalığında büyük bir azalma olduğuna da değinen Kaplan, şunları söyledi:

"Bu sene toplu arı ölümü olmadı. Allah'ın bir hikmeti olarak arı ölümlerini gözlemlemedik. Mart-nisan-mayıs ayına arıcılık adına iyi başladık. Şu ana kadar çok iyi gittik. İnşallah iyi bir şekilde de noktalarız. 10-15 günde yüksek yayalarının hasadı bitecek. Ardından da çam ve pamuk bölgesine giden arıcılar 2. ürün için hareket edecekler. Yılın 10 ayı üretim yapıyoruz. Arı hastalıklarıyla alakalı da toplu mücadeleye yönelik hükümetin projesi gelecek. Bu çalışmanın sonrasında topyekun bir mücadele ile arı hastalıklarını da ortadan kaldıracağız diye düşünüyoruz. Kendi hazırladığımız projeyi de DOKAP'a sunduk." - SAMSUN