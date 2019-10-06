BAL Ligi karşılaşması

Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi karşılaşmasında Kars 36 Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor kendi saha ve seyircisi önünde konuk ettiği Rize Salarha Spor ile 0-0 berabere kaldı. K



BAL 3. Grupta mücadele eden Kars 36 Spor, ligin 3. haftasında kendi seyircisi önünde Kafkas Üniversitesi Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadyumu'nda Salarha Spor ile karşılaştı. Zaman zaman hareketlenen karşılaşmada 90 dakikası 0-0 sona erdi. Oynadığı 3 karşılaşmadan 3 puan çıkarak yeşil beyazlı ekip taraftarlarını üzmeye devam ediyor. - KARS