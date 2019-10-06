Son Dakika Haberleri: BAL Ligi karşılaşması
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BAL Ligi karşılaşması

48 dakika önce

Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi karşılaşmasında Kars 36 Spor kendi saha ve seyircisi önünde konuk ettiği Rize Salarha Spor ile 0-0 berabere kaldı.

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BAL 3. Grupta mücadele eden Kars 36 Spor, ligin 3. haftasında kendi seyircisi önünde Kafkas Üniversitesi Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadyumu'nda Salarha Spor ile karşılaştı. Zaman zaman hareketlenen karşılaşmada 90 dakikası 0-0 sona erdi. Oynadığı 3 karşılaşmadan 3 puan çıkarak yeşil beyazlı ekip taraftarlarını üzmeye devam ediyor. - KARS

Kafkas Üniversitesi, Rize, Kars, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 06:25 Kaynak: İHA
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