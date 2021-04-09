Bal ligi takımına belediye başkanından baklavalı moral

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Marmara Bölgesi BAL liginde mücadele eden Arslanbey Gençlerbirliğispor'u ziyaret ederek baklava ikram ettiği futbolculara moral verdi.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Marmara Bölgesi BAL liginde Kartepe'yi temsil eden tek takım olan Arslanbey Gençlerbirliğispor'u antrenmanda ziyaret etti. Başkan Kocaman'ın ziyaretine Kulüp Başkanı Bülent Sarı ve yönetim kurulu da katıldı. Futbolculara baklava ikram eden Başkan Kocaman, 17 Nisan'da başlayacak olan müsabakalarda mücadele edecek olan futbolculara başarılar diledi.

Futbolcularla ve teknik heyetle bir süre sohbet eden başkan Kocaman, "Arslanbey Gençlerbirliğispor Kulübü Yöneticilerimiz ve futbolcularımız ile bir araya geldik. BAL Liginde ilçemizi en iyi şekilde temsil edecekleri inancıyla üstün başarılar diliyorum. Kartepemiz'de sporda güçlü bir alt yapı var. Bizlerde imkanlarımız dahilinde sporun her branşına destek vermeye devam ediyoruz" dedi.

Öte yandan Kartepe'yi bölgesel amatör ligde temsil eden tek takım olan Arslanbey Gençlerbirliğispor, Gebzespor ve Değirmenderespor'un da yer aldığı 6 takımdan oluşan grupta mücadele edecek. - KOCAELİ