BAL maçında gerginlik! Çevik kuvvet araya girdi... - Son Dakika
Son Dakika Spor BAL maçında gerginlik! Çevik kuvvet araya girdi... - Son Dakika Spor

BAL maçında gerginlik! Çevik kuvvet araya girdi...

6 saat önce

Spor-Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5'inci Grup'ta Mersin ekibi Büyükşehir Belediye Meskispor ile Adana ekibi Ceyhanspor karşı karşıya geldi.

BAL maçında gerginlik! Çevik kuvvet araya girdi..., System.String[]

Spor-Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5'inci Grup'ta Mersin ekibi Büyükşehir Belediye Meskispor ile Adana ekibi Ceyhanspor karşı karşıya geldi.


Yoğun güvenlik önlemlerini alındığı karşılaşma golsüz sona erdi.


Karşılaşmanın son düdüğü ile saha kenarı bir anda karıştı. Ceyhanspor soyunma odası önünde yöneticilerle taraftar arasında gerginlik yaşandı.


Gerginlik, çevik kuvvet polisinin araya girmesi ile sona erdi.


Ceyhan ekibinin tepki gösterdiği maçın hakemleri de polis eşliğinde sahadan çıkartıldı. Ceyhanspor takım otobüsü polis eskortuyla stattan ayrıldı.


Mersin, Adana, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 11:15 
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