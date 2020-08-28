Bal ormanında hasat dönemi - Son Dakika

Bal ormanında hasat dönemi

-Doğu'da tek olan Şenkaya Bal Ormanı'nda ilk hasat gerçekleştirildi

ERZURUM - Doğu Anadolu Bölgesi'nde tek olan Şenkaya Bal Ormanı'nda ilk hasat gerçekleştirildi.

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde, Doğu Anadolu Projesi İdaresi'nin desteğiyle 110 kovan arı için ilk baharda Şenkaya Belediyesi tarafından kurulan bal ormanında ilk hasat gerçekleştirildi.

Şenkaya Belediye Başkanı Yavuz Bedir, "Bal ormanına neden ihtiyaç duyduk. Şenkaya İlçemizin 71 Mahallemiz var hepside bal üretimi için çok uygun olup Allahuekber dağlarının eteğinde bir ilçeyiz. Çiftçilerimiz bal üretiyor ama piyasa bulmak için markalaştırmak için çiftçilerimize öne ayak olarak bu bal ormanını ilk baharda kurduk. Yaklaşık 35 dönüm arazimize yaklaşık üç bin beş yüz adet dekoltesi yüksek korunga yonca bildiğimiz kara buğday ve bunlardan aldığımız özlerle doğal balımızı ürettik hasat zamanı geldi. Hasadımızı da bereketli biçimde alacağız, vatandaşlarımızı doğal balla buluşturacağız aynı zamanda. Dünyada ve ülkemizde buluna Korona virüsüne karşıda vücut direncini artıracak doğal bal ürettik. Doğu Anadolu'da ilk bal ormanını kuran Şenkaya Belediyesidir ama şuan komşu ilçelerde bal ormanı projeleri için müracaatlar yapıldığını öğrendik, inşallah sayıları artar doğal bal olarak dünya piyasasında yerimizi alırız" dedi.

Şenkaya Bal Üreticileri Birliği Başkanı Timurçin Bozkurt ise, "Bal Ormanlarını kurmamızdaki asıl amaç Şenkaya Balının tanıtımı içindir.Şenkaya balında bitki çeşitliliği çok olduğu için minarel madde enzim vitamin bakımından da çok zengindir biz anzer balı rekabet edebilmemiz için böyle bir projeye ihtiyaç vardı. Şenkaya Belediye Başkanımızla ortak çalışmamız sonucu ortaya koyduk kendisine Şenkaya arıcılar ailesi olara çok teşekkür ederim. İyi ki böyle bir proje kuruldu üretilen ballar polen nedeni ile doğal balımız daha çok tanıtılmış olacak Şenkaya Doğal balını yurt dışında tanıtımı içinde de çalışmalarımız olacaktır" dedi.