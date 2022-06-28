Bal ormanında 'taş ocağı iptal' kararına horonlu kutlama

RİZE'nin organik tarım havzası Hemşin ilçesinde AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti ilçe başkanları ile 12 köy ve mahalle muhtarının imzaladığı ortak bildiriyle karşı çıktığı, Levent köyünde 99 hektarlık alanda planlanan taş ocağı için verilen 'ÇED gerekli değil' kararının iptali istemiyle açılan davada Rize İdare Mahkemesi'nin iptal kararı, Danıştay tarafından onandı. Mahkeme kararında; taş ocağı projesinin, ekolojik dengenin tahribine, bozulmasına ve yok olmasına neden olacağı belirtildi. Projenin iptali kararı, yöre halkı tarafından horonlarla kutlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 'bal ormanı' ilan edilen ve nesli tükenme tehlikesi altındaki kırmızı benekli alabalık, su samuru ve su kertenkelesinin yaşadığı dereyi de kapsayan Hemşin Vadisi'ndeki Levent köyünde, firma tarafından taş ocağı projesi hazırlandı. Şirketin toplam ruhsat alanı 99 hektar olan arazide ilk aşamada 24,7 hektarlık alan için yaptığı başvuruda 'ÇED gerekli değil' kararı verildi. Kentin organik tarım havzası Hemşin'de daha önce yapımı planlanan hidroelektrik santraline karşı bir araya gelip projeyi iptal ettiren AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti ilçe başkanları ile 12 köy ve mahalle muhtarı, bu kez Levent köyünde taş ocağına karşı birleşerek ortak bildiriye imza attı.