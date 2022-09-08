İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu suçlarının önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında, taksiye binen bir kişiyi takibe aldı. Dronla havadan takip edilen taksiyi durduran ekipler, yaptıkları aramalarda bal paketlerine gizlenmiş 5 kilo metamfetamin ele geçirdi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, ismi açıklanmayan şüpheliyi gözaltına alarak, emniyete götürdü.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bal paketlerinden 5 kilo uyuşturucu çıktı - Son Dakika

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