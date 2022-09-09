BAL PAKETLERİNDEN 5 KİLO UYUŞTURUCU ÇIKTI - Son Dakika
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BAL PAKETLERİNDEN 5 KİLO UYUŞTURUCU ÇIKTI

09.09.2022 00:43

GAZİANTEP'te, polisin dronla havadan takip edip durdurduğu takside, bal paketlerinden 5 kilo metamfetamin ele geçirildi.

GAZİANTEP'te, polisin dronla havadan takip edip durdurduğu takside, bal paketlerinden 5 kilo metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili, taksiye müşteri olarak binen kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu suçlarının önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında, taksiye binen bir kişiyi takibe aldı. Dronla havadan takip edilen taksiyi durduran ekipler, yaptıkları aramalarda bal paketlerine gizlenmiş 5 kilo metamfetamin ele geçirdi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, ismi açıklanmayan şüpheliyi gözaltına alarak, emniyete götürdü.

YORUMLAR
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Narkotik ekiplerinden uyuşturucu satıcılarına operasyon Narkotik ekiplerinden uyuşturucu satıcılarına operasyon Alaşehir'de uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama Alaşehir'de uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama
Kaynak: DHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAL PAKETLERİNDEN 5 KİLO UYUŞTURUCU ÇIKTI - Son Dakika

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SON DAKİKA: BAL PAKETLERİNDEN 5 KİLO UYUŞTURUCU ÇIKTI - Son Dakika
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