BAL PETEĞİ ÇITALARINDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

HATAY'da bir araçta yapılan aramada bal peteği çıtalarında gizlenmiş 2 buçuk kilo metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili, bir kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Dörtyol ilçesi otoban girişinde bir aracı durdurdu. Ekipler, narkotik köpeği 'Bozo' ile araçta yaptıkları aramalarda bal peteği çıtalarına gizlenmiş vaziyette 2 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirdi. Olayla ilgili S.T. gözaltına alındı. (DHA)