BAL PETEĞİ ÇITALARINDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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BAL PETEĞİ ÇITALARINDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

19.09.2022 17:28

HATAY'da bir araçta yapılan aramada bal peteği çıtalarında gizlenmiş 2 buçuk kilo metamfetamin ele geçirildi.

HATAY'da bir araçta yapılan aramada bal peteği çıtalarında gizlenmiş 2 buçuk kilo metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili, bir kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Dörtyol ilçesi otoban girişinde bir aracı durdurdu. Ekipler, narkotik köpeği 'Bozo' ile araçta yaptıkları aramalarda bal peteği çıtalarına gizlenmiş vaziyette 2 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirdi. Olayla ilgili S.T. gözaltına alındı. (DHA)

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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Dörtyol, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAL PETEĞİ ÇITALARINDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: BAL PETEĞİ ÇITALARINDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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