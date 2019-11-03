Son Dakika Haberleri: BAL: Sandıklıspor: 0 - Aliağaspor: 1
Son Dakika Spor BAL: Sandıklıspor: 0 - Aliağaspor: 1

BAL: Sandıklıspor: 0 - Aliağaspor: 1

7 saat önce

Bölgesel Amatör Lig 8. Grup 7. hafta maçında Sandıklıspor Aliağaspor'a 1-0 mağlup oldu.

BAL: Sandıklıspor: 0 - Aliağaspor: 1, System.String[]

Bölgesel Amatör Lig 8. Grup 7. hafta maçında Sandıklıspor Aliağaspor'a 1-0 mağlup oldu.


Sandıklıspor'un sahasında oynanan Bölgesel Amatör Lig 8. Grup 7. hafta maçında Aliağaspor, Sandıklıspor'u 1-0 yendi. Aliağa'nın golünü 57. dakikada Güray Kula kaydetti. Aliağaspor'dan Özkan Yılmaz kırmızı kart görürken, Aliağaspor, 3 puanın sahibi oldu. - AFYONKARAHİSAR

Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 05:28 Kaynak: İHA
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