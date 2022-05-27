Bal sezonuna hazırlanan arıcılar için kovan ustası baba ve oğlu mesaide - Son Dakika
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Bal sezonuna hazırlanan arıcılar için kovan ustası baba ve oğlu mesaide

27.05.2022 11:07

Erzincan'da bal sezonuna hazırlanan arıcılar için baba ve oğlu çam tomruklarından kovan yapıyor.

Erzincan'da bal sezonuna hazırlanan arıcılar için baba ve oğlu çam tomruklarından kovan yapıyor.

Doğanın canlanmasıyla hazırlıklara başlayan arıcılar, verimli bir üretim dönemi geçirmek için yayla yolculuğu öncesi kovan ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyor.

Kentte kovan ustası olan 57 yaşındaki Erdal ile 22 yaşındaki oğlu 22 Samet Uçar, arıcıların bal üretim sezonuna hazırlandığı bugünlerde iş yerlerinin bulunduğu Marangozlar Sitesi'nde yoğun çalışıyor.

Arıcıların taleplerine karşılık vermek için çalışan baba ve oğlu, keresteciden aldıkları çam tomruklarından atölyelerinde kara, çıta kara ve fenni kovan üretiyor.

El işçiliğiyle sezonda yaklaşık 230 kovan üreten baba ve oğlu, arıcıların özel bal üretmek için az sayıda bulundurduğu kara kovanı ise 10 günde yapıyor.

Erdal Uçar, AA muhabirine, atölyesinde ahşap üzerine imalat yaptığını söyledi.

Bal sezonunda kovan ürettiğini ifade eden Uçar, şöyle konuştu:

"Genellikle arıcılar kendi aileleri, hastalar için kara kovan üretiyorlar. Bu kovanları özellikle çam ağacından yapıyoruz. Çünkü çamın kokusu bala geçiyor. Yapım esnasında şerit makinasında odunun içini boşalttıktan sonra kovanın kenarlarını, frezelerini yapıp kulaklarını takıp en sonunda da kullanılır bir vaziyette müşterimize teslim ediyoruz. Kara kovanın yapımı yaklaşık 10 günümüzü alıyor. Kara kovana talep fenni kovanlar kadar fazla değil bir arıcımız en fazla 3-5 tane bulunduruyor."

Uçar, arıcıların yaygın olarak fenni kovanda bal ürettiğini anlattı.

Genç usta Samet Uçar da kovan üretiminin zahmetli olduğundan bahsederek, "Güncel fenni kovanlardan da yapıyoruz. Kütüğü bulmak ayrı, kara kovanı yapmak ayrı zor." dedi.

Uçar, dede mesleğini üçüncü nesil olarak devam ettirmek istediğini sözlerine ekledi.

Bal sezonuna hazırlanan arıcılar için kovan ustası baba ve oğlu mesaide
Bal sezonuna hazırlanan arıcılar için kovan ustası baba ve oğlu mesaide
Bal sezonuna hazırlanan arıcılar için kovan ustası baba ve oğlu mesaide
Bal sezonuna hazırlanan arıcılar için kovan ustası baba ve oğlu mesaide

YORUMLAR
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DOĞAL GAZ KOKUSU YAYILAN EVDE KABLOLU DÜZENEK BULUNDU; BABA VE OĞLU GÖZALTINDA DOĞAL GAZ KOKUSU YAYILAN EVDE KABLOLU DÜZENEK BULUNDU; BABA VE OĞLU GÖZALTINDA DOĞAL GAZ KOKUSU YAYILAN EVDE KABLOLU DÜZENEK BULUNDU; BABA VE OĞLU ADLİYEYE SEVK EDİLDİ DOĞAL GAZ KOKUSU YAYILAN EVDE KABLOLU DÜZENEK BULUNDU; BABA VE OĞLU ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Kaynak: AA

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