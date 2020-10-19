Bal tenekesinden 2 kilo eroin çıktı - Son Dakika

BOLU'da, polisin TEM yolunda düzenlediği operasyonda, 1'i yabancı uyruklu 2 kişi, bal tenekesinin içine gizledikleri 2 kilo eroin ve 824 gram metamfetaminle yakalandı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'a uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Ekipler, Bolu sınırına girdiği belirlenen aracı, TEM yolundaki uygulama noktasında durdurdu. Narkotik köpeği 'Sezar' ile araçta yapılan aramada, bal tenekesinin içine gizlenen 2 kilo eroin ve 824 gram metamfetamin bulundu. Araçta bulunan N.B. ve İran uyruklu M.T., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası şüpheliler, adliyeye sevk edildi.