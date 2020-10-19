Bolu'da bal tenekeleri içinde 2 kilo 6 gram eroin ve 824 gram metamfetamin ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul'a uyuşturucu madde sevkiyatı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Polis ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı yapılan aracı Anadolu Otoyolu'nun Bolu il sınırında durdurdu.
Araçta narkotik köpeği "Sezar" ile yapılan aramada, 2 bal tenekesine gizlenmiş 2 kilo 6 gram eroin ve 824 gram metamfetamin ele geçirildi.
Olayla ilgili araçtaki N.B. ve İran uyruklu M.T. gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece "uyşturucu madde ticareti" suçundan tutuklandı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Bal tenekesiyle eroin sevkiyatı 'Sezar'ın hassas burnuna takıldı - Son Dakika