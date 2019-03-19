Son Dakika Haberleri: Bal Tuzağı 5 Operasyonunda 2 Kişi Tutuklandı

Bal Tuzağı 5 Operasyonunda 2 Kişi Tutuklandı

1 saat önce

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 'Fuhşa Teşvik, Aracılık, Zorlama ve Yer Temini' olayları ile ilgili Eskişehir merkezli 4 ilde düzenlenen Bal Tuzağı 5 operasyonunda yakalanan ve adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Bal Tuzağı 5 Operasyonunda 2 Kişi Tutuklandı, System.String[]
İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 'Fuhşa Teşvik, Aracılık, Zorlama ve Yer Temini' olayları ile ilgili Eskişehir merkezli 4 ilde düzenlenen Bal Tuzağı 5 operasyonunda yakalanan ve adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, kent genelindeki fuhuş olayları ile ilgili olarak Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince başlatılan çalışma neticesinde Eskişehir merkezli İstanbul, Ankara ve Sivas olmak üzere 4 ildeki eş zamanlı olarak düzenlenen "Bal Tuzağı 5" operasyonunda yakalanan 7 şüpheli dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si tutuklanırken 1 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 4 şüpheli ise savcılıktan alınan ifadelerinin akabinde serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 01:12 Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, 3. Sayfa
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