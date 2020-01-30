Bal Ülkesi - Son Dakika

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Bal Ülkesi

6 saat önce

Filmin fragmanı "Bal Ülkesi" İSTANBUL - Tamara Kotevska ve Ljubomir Stefanov'un çektiği, Uluslararası En İyi Film ve En İyi Belgesel kategorilerinde Oscar adaylığına layık görülen docudrama Bal Ülkesi, hasta annesiyle birlikte Kuzey Makedonya'da artık kimsenin kalmadığı bir köyde yaşayan...

Filmin fragmanı "Bal Ülkesi"

İSTANBUL - Tamara Kotevska ve Ljubomir Stefanov'un çektiği, Uluslararası En İyi Film ve En İyi Belgesel kategorilerinde Oscar adaylığına layık görülen docudrama Bal Ülkesi, hasta annesiyle birlikte Kuzey Makedonya'da artık kimsenin kalmadığı bir köyde yaşayan ve arıcılıkla geçimini sağlayan Hatice'nin hikayesini anlatıyor.

Bal Ülkesi

Makedonya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 09:48 Kaynak: AA
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