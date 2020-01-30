Bal Ülkesi - Son Dakika

Bal Ülkesi
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Filmin fragmanı "Bal Ülkesi" İSTANBUL - Tamara Kotevska ve Ljubomir Stefanov'un çektiği, Uluslararası En İyi Film ve En İyi Belgesel kategorilerinde Oscar adaylığına layık görülen docudrama Bal Ülkesi, hasta annesiyle birlikte Kuzey Makedonya'da artık kimsenin kalmadığı bir köyde yaşayan...
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 09:48 Kaynak: AA
Filmin fragmanı "Bal Ülkesi"
İSTANBUL - Tamara Kotevska ve Ljubomir Stefanov'un çektiği, Uluslararası En İyi Film ve En İyi Belgesel kategorilerinde Oscar adaylığına layık görülen docudrama Bal Ülkesi, hasta annesiyle birlikte Kuzey Makedonya'da artık kimsenin kalmadığı bir köyde yaşayan ve arıcılıkla geçimini sağlayan Hatice'nin hikayesini anlatıyor.
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