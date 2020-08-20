Bal üreticileri elde edilen üründen memnun olurken, fiyatlardan rahatsız oldu

Her yaz ayında gerçekleştirilen bal sağımı miktar açısından üreticilerin yüzünü güldürürken, fiyat açısından aynı mutluluğu yaratmadı. Sivas'ta gezgin arıcıların 15 Ağustos tarihinde başladığı bal sağımı miktarı, havaların soğuk ve esintili geçmesi sağımları geciktirirken rekolte beklenen düzeylere ulaştı. Ancak tüm bu bolluğa rağmen üreticiler, fiyatlardan rahatsız olduklarını belirtti.

Bal Fiyatları Üreticileri Memnun Etmiyor

Yaklaşık 40 yıldır Sivas'ta gezgin arıcılık yaptığını belirten 57 yaşındaki Halit Tomakin, bal fiyatlarının düşüklüğünden yakındı. Tomakin, "Aslen Orduluyuz. Memleketimize yakın olduğu ve verim iyi olduğu için Sivas'ı tercih ediyoruz. Burada ürettiğimiz balı başta Antalya olmak üzere Türkiye'nin birçok farklı bölgesine gönderiyoruz. Ancak fiyatlar çok düşük. Fiyatların yükselmesini isteriz. Zor bir meslek özveri olmazsa bu iş yapılmaz. Balın insan sağlığına her türlü yararı vardır" dedi.

Bal Fiyatları Rayına Oturmadı

Eşiyle birlikte yaklaşık 25 yıldır arıcılık yaptığını söyleyen 57 yaşındaki Emine Tomakin'se bu yıl 200'e yakın kovandan 8 ton civarında bal elde ettiklerini belirtti. Bunun yanında bal fiyatlarındaki düşüklük nedeniyle emeklerinin karşılığını alamadıklarını ifade eden Tomakin, "Sivas'ın balı çiçeği güzel o yüzden tercih ediyoruz. Arıcılık zor iş, başka yapacağımız bir iş olmadığı için yapıyoruz. Burada 6 ay kalıyoruz. Bu yıl 8 ton bal aldık. Geçen senede rekolte aynıydı. Bal fiyatlarından memnun değiliz. Fiyatlar rayına oturmadı. Peteklerin kilosunu 25-30'a veriyoruz. Dört çeşit balımız var. Sızma balı 50-60 liraya, saf balı 60-70 liraya veriyoruz. Arıdan çektiğimiz normal balı 30 liraya veriyoruz. Buranın çiçeğinden toprağından bal çok güzel oluyor" şeklinde konuştu.