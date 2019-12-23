Bal üreticisine 'lavanta' desteği: 75 dekar araziye lavanta dikildi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Bal üreticisine 'lavanta' desteği: 75 dekar araziye lavanta dikildi - Son Dakika Ekonomi

Bal üreticisine 'lavanta' desteği: 75 dekar araziye lavanta dikildi

6 saat önce

Kırıkkale'de, bal üreticisinin ekonomik olarak kazanç sağlaması ve arıcılığın geliştirilmesi amacıyla 75 dekar araziye lavanta dikimi gerçekleştirildi.

Bal üreticisine 'lavanta' desteği: 75 dekar araziye lavanta dikildi, System.String[]

Kırıkkale'de, bal üreticisinin ekonomik olarak kazanç sağlaması ve arıcılığın geliştirilmesi amacıyla 75 dekar araziye lavanta dikimi gerçekleştirildi.


Kırıkkale'nin Delice ve Balışeyh ilçelerinde 5 çiftçiye ait toplam 75 dekar alana dikilen lavantalar ile arıcılığın desteklenmesi ve üreticinin lavanta balından kazanç sağlaması hedefleniyor.


Kırıkkale Tarım ve Orman İl Müdürülüğünden yapılan açıklamada, "KOP Bölgesinde Meralar Arıcılıkla Gelişiyor" projesi kapsamında 75 dekar alanda lavanta bahçesi kurulduğu belirtildi.


Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz, Kırıkkale'de arıcılığın desteklenmesi için arılı kovan dağıtımı ve ana arı dağıtımı gibi projelerin yanı sıra, KOP İdaresi Destekli projelerin de devam ettiğinini kaydetti.


Lavanta bahçeleri ile lavanta balı üretiminin de bu çalışmaların bir parçası olduğunu aktaran Yılmaz, "2019 yılında Bahşılı ilçemizde 10 dekar, Balışeyh ilçemizde 35 dekar lavanta bahçesi kurulumu yapıldı. Lavanta, arıcılık için önemli. Bu bahçeler sayesinde üreticilerimiz lavanta balı elde ederek önemli bir gelir artışı sağlayacaklar. İlimizde tarımın her alanında olduğu gibi arıcılığında gelişimi için çalışmalarımız devam ediyor. Tarım bir sektör ve üretimi hem her alanda hem de işbirliği içerisinde bir bütün olarak geliştirmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.


Öte yandan, lavanta balının kilosu 150 ile 200 lira değerinde olduğu bildirildi. - KIRIKKALE

Kırıkkale, Balışeyh, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 03:10 Kaynak: İHA
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