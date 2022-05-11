Bal üretimi arifesinde arıcılara şeker desteği - Son Dakika
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Bal üretimi arifesinde arıcılara şeker desteği

11.05.2022 11:44

- Bal üretimi arifesinde arıcılara şeker desteği Sivas'ta bal üretim sezonu arifesinde yaklaşık bin 500 bal üreticisine 480 ton ucuz şeker desteği verildi Sivas'ta bal üretim sezonu arifesinde yaklaşık bin 500 bal üreticisine 480 ton ucuz şeker desteği verildi.

- Bal üretimi arifesinde arıcılara şeker desteği

Sivas'ta bal üretim sezonu arifesinde yaklaşık bin 500 bal üreticisine 480 ton ucuz şeker desteği verildi

SİVAS - Sivas'ta bal üretim sezonu arifesinde yaklaşık bin 500 bal üreticisine 480 ton ucuz şeker desteği verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bal üretiminin desteklenmesi için arıcılara besleme şekeri amaçlı sağlanan ucuz şekerlerin dağıtımı sürüyor. Sivas Arı Yetiştiriciliği Birliği aracılığı ile iki tır dolusu şekerin dağıtımı bugün gerçekleştirildi. Bugün gerçekleştirilen dağıtımlara birlikte Sivas'ta bin 500 üreticiye toplamda 840 ton şeker dağıtılmış oldu. Destek projesi çerçevesinde kovan başı 2 kilo 600 gram şeker teslimi yapılırken üreticiye 50 kiloluk bir şeker çuvalının maliyeti 430 TL oldu. Üreticilere teslim edilen ucuz şekerin besleme amaçlı olarak Şubat ile Haziran ayları arasında arılara verilmesi öngörülüyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Sivas Arı Yetiştiriciliği Birliği Başkanı Yahya Epsileli, bal üretimi için erken bahar denilen dönemde arılara şeker yedirilmesi gerektiğini belirtip, "Tarım Bakanlığının bizlere tahsis ettiği 324 ton şekerin besleme şekeri olarak dağıtımını yapıyoruz. Kovan başına 2 kilo 600 gram şeker veriyoruz. Yeter mi yetmez tabi, yetkililerimize şeker dediğimiz zaman bizi yanlış değerlendiriyorlar. Sivas bölgesi için bizim Şubat ayından başlayarak Haziranın 5'ine kadar arılarımızı hem yavruya yatırmak hem mum ördürmek için şekerle beslememiz gerekiyor. Haziran ayının 5'inden itibaren bal akımının başlamasıyla arımıza şekeri kesiyoruz. Bu şekerle besleme, şekerle bal yaptırma anlamında bir şey değil. Nasıl çocuk annesinden dünyaya geldiğinde anne sütüne ihtiyaç varsa bizimde arılarımızın erken baharda şekere ihtiyacı var ve kesinlikle yedirmemiz lazım. Bizim tarlacı diye tabir ettiğimiz arılarımızın tarlalardan bol miktarda nektar taşıyabilmesi için çok arıya ihtiyacımız var. Bu bugün 25'inci tır toplamda 840 ton şeker dağıtmış olacağız. İnşallah arıcılarımıza hayırlı olur. Şuanda 1500 civarında arıcı bu şekerden faydalanıyor. Birliğimizin 3 bin üyesi var, bunların bir bölümü pasif arıcılarımız. Daha önceden dağıttığımız arıcılarımıza yeni şeker vermiyoruz. Bal sezonunda Haziran ayının 5'inden itibaren arıda şekerle besleme yapılıyorsa balda bozulma olur. Bunun önlenmesi için nektar akışının başladığı anda şekerin kesilmesi gerekiyor balın kalitesi açısından bu çok önemli." dedi.

Bal üretimi arifesinde arıcılara şeker desteği
Bal üretimi arifesinde arıcılara şeker desteği
Bal üretimi arifesinde arıcılara şeker desteği
Bal üretimi arifesinde arıcılara şeker desteği

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Haziran, Kovan, Tarım, Sivas, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Bal üretimi arifesinde arıcılara şeker desteği - Son Dakika


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