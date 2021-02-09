Bal ve cevizle "bağışıklık sistemine destek oluyor" - Son Dakika

Bal ve cevizle "bağışıklık sistemine destek oluyor"

09.02.2021 13:24
Bal ve cevizle

Bal ve cevizle "bağışıklık sistemine destek oluyor" Cevizi ile ünlü Kırşehir'in Kaman ilçesinde yaşayan Ali Kemal Hacı Çakır (esnaf) bal ve cevizle bağışıklık sistemine destek sunuyor.

Bal ve cevizle "bağışıklık sistemine destek oluyor"

KIRŞEHİR - Cevizi ile ünlü Kırşehir'in Kaman ilçesinde yaşayan Ali Kemal Hacı Çakır (esnaf) bal ve cevizle bağışıklık sistemine destek sunuyor.

İlçede pastane işleten Çakır, mevsimsel değişiklikler ve korona virüs etkisi ile birlikte bağışıklık sistemini korumanın çok önemli olduğunu söyledi.

Bal ve karamel karışımı ile cevizli ürünler yaptıklarını belirten Çakır, "Dokuz farkı ürünle bağışıklık sistemi açısından ve insanları ısıtmak açısından ceviz, bal ve karameli buluşturuyoruz. Havaların soğumasıyla birlikte bu ürünlerimize talep de artış gösterdi" dedi.

Korona virüs nedeniyle bağışıklık sitemi arttıran ürünlere ihtiyaç duyuldu

Yerli cevizle birlikte doğal ürünlerin artış göstermeye başladığını ifade eden Çakır, açıklamasını şöyle sürdürdü;

"Ürünlerimizi yurt içi ve yurt dışı pazara sunma gayreti içerisindeyiz. Cevizden dokuz farklı ürün elde ediyoruz. Soğuk havalar için cevizden sadrazam sucuğu, çikolatalı ceviz, cevizli çikolata, cevizli turta, cevizden elde edilen kuru pasta, köylerimizde meşhur köy baklavası, ceviz şekerimiz ve cevizden elde edilen ceviz kolonyamız var."

Öte yandan beslenme ve diyet uzmanı Çağla Begüm, cevizin sağlıklı yağlar içerdiğini mineral ve vitamin zengini olduğunu belirtti. Begüm, açıklamasında; "Vücudumuzda ki özellikle de bağırsaklarımızdaki faydalı bakterilerin çoğalmasını sağlayarak dolaylı yoldan bağışıklık sistemimizi güçlendirir. Bunun dışında ceviz, Alzheimer riskini azaltır. Beyin fonksiyonlarımızın ise güçlenmesini sağlar. Hafıza kayıplarının ise en aza indirilmesine yardımcı olur. Ceviz tüketimi toplam kolesterolün düşürülmesini sağlar. Özellikle ceviz kalp sağlığımız için yararlıdır. Cevizi ve ceviz ürünlerini tavsiye ediyorum"diye konuştu.

Yöresel yemek olan çullama ve höşmerim tatlısından sonra cevizde tescillenmişti. Kaman cevizi dünya çapında bir üne sahip. Yapılan araştırmalarla Kaman cevizinin kalitesi daha da artırılmaya çalışılıyor. . Yapılan seleksiyon çalışmaları ile en iyi özelliklere sahip 5 farklı ceviz çeşidi elde edilmiştir. Kaman Cevizi; ince kabuklu yapısı, iç kalitesinin yüksekliği, alan özellikli oluşu ve Türkiye ortalamasının 1,5 katı verimi ile önemli bir meyvedir.

Bal ve cevizle bağışıklık sistemine destek oluyor
Bal ve cevizle bağışıklık sistemine destek oluyor
Bal ve cevizle bağışıklık sistemine destek oluyor
Bal ve cevizle bağışıklık sistemine destek oluyor

Koronavirüs, Kırşehir, Ceviz, Esnaf, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bal ve cevizle 'bağışıklık sistemine destek oluyor' - Son Dakika


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