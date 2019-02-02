Bal ve Kalitesini Kontrol Edebilmenin Tek Yolu Bandrol Çalışmasıdır"

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, balda merdiven altı üretimin önlenmesi gerektiğini belirterek, "Piyasadaki balı ve kaliteyi kontrol edebilmenin tek yolu bandrol çalışması yapmaktır.

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, balda merdiven altı üretimin önlenmesi gerektiğini belirterek, "Piyasadaki balı ve kaliteyi kontrol edebilmenin tek yolu bandrol çalışması yapmaktır. Üreticinin ürettiği balları kayıt altına almadan piyasayı kontrol edemezsiniz." dedi.



Şahin, Gümüşhane Arı Yetiştiricileri Birliğince Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Arıcılık" konulu konferansta yaptığı konuşmada, Türkiye'de 3 bin 900'ü endemik olmak üzere yaklaşık 10 bin bitki türünün arıcılığın gelişimi için büyük avantaj olduğunu söyledi.



Türkiye'nin bal zengini ülke olduğuna işaret eden Şahin, dünyadaki kongrelerde düzenlenen bal yarışmalarında Türk balının yüzde 60 seviyelerinde kalite başarısı elde ettiğini vurguladı.



Şahin, bal üretiminde dünyadaki 26 alt türün 11'inin Türkiye'de olduğu bilgisini paylaşarak, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bal üretiminde ve arıcılıkta biyolojik ve ırksal zenginliğimiz var, bunları görmezden gelmeyeceğiz. Bal üretimimizin yüzde 10'unu tarım, yüzde 90'ını ise orman alanlarında gerçekleştiriyoruz. Bu da kalite açısından önemli göstergedir. Bal üretiminde dünyada Hindistan ve Çin'den sonra üçüncüyüz. Kilometrekareye düşen arı sayısına baktığımızda dünyanın en sık arı kovanı koyan ülkesiyiz. 2003 yılında bal üretimimiz kovan başına 19 kilogram iken 2017-2018 yıllarında ise bu üretim 14 kilograma düştü. Kilometrekareye düşen arı sayısını düşürmemiz gerekiyor."



"Bal ürettiğimiz alanları geliştirmemiz gerekiyor"



Ülkedeki arı sayısının 6 yıl önce 3 milyon civarında olduğu bilgisini paylaşan Şahin, geçen yıl itibarıyla ülkedeki arı sayısının ise 8 milyon olduğunu aktardı.



Şahin, kaliteli üretim için arıcıların desteklenmesi ve arı sayısının çoğaltılmaması gerektiğini savunarak, "Orman alanlarımızı, bal ürettiğimiz alanları geliştirmemiz gerekiyor. Mevcut alanlarımız 3 buçuk milyon kovana endekslidir. Bizde 8 milyon kovan var. Bakanlığımızca bu alanlar genişletilmeli." dedi.



Çevre sağlığının kaliteli bal üretimi ve arı sağlığı açısından son derece önemli faktör olduğunun altını çizen Şahin, birlik olarak sözleşmeli arıcılık modelini savunduklarını belirtti.



"Merdiven altını bertaraf etmek istiyoruz"



Şahin, "Doğal balı üretmek bizim sorumluluğumuzun bir gereğidir." ifadelerini kullanarak konuşmasını şöşle tamamladı:



"Sözleşmeli arıcılık modelini öne sürdük, firmalara bunu sunuyoruz. Piyasadaki balı ve kaliteyi kontrol edebilmenin tek yolu bandrol çalışması yapmaktır. Üreticinin ürettiği balları kayıt altına almadan piyasayı kontrol edemezsiniz. İnsanımızı ve ülkemizi önemsediğimiz için arıcıların ürettiği balları kontrol altına alarak merdiven altını bertaraf etmek istiyoruz. 2019 yılında aromalı şurup tamamen tedavülden kalkacak, artık arıcının ürettiği balın bundan sonraki dönemde piyasada değer bulmasını umut ediyoruz. Biz balımızın kimliklenmesini ve piyasada ne olduğu belirsiz tatlandırıcılardan net şeklide ayrılmasını istiyoruz."



Konferansta, Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Aydın da arıcılık ve bal üretimine ilişkin katılımcılara sunum yaptı.



Programa, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Gümüşhane Vali Yardımcısı Aytaç Akgül, Gümüşhane Ticaret Odası Başkanı İsmail Akçay, İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Metin Yalvaç, Gümüşhane Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Niyazi Gül ve arıcılar katıldı.

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