BAL VE POLEN KAYNAĞI 'FASELYA' ÇİÇEK AÇTI - Son Dakika

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından yaklaşık 2 dönümde deneme ekimi yapılan faselya (Arı Otu) çiçek açtı.

Arıcıların polen ve nektar sorununu ortadan kaldırmak ve arıcılığın gelişmesine katkı sağlamak amacıyla ekim ayında dikilen faselya otları çiçek açtı. Faselya çiçekleri, yörenin iklim şartlarına göre ekim, kasım veya mart, nisan aylarında ekilebiliyor. 3 ay çiçekleri açık kalan faselya kuruduğu zaman bitkinin gövdesinden yem ve saman elde ediliyor. Kuruyan çiçekler tohuma dönüşüyor.

Kumluca İlçe Tarım Müdürü İsa Akşit ve Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, faselya bitkisinin deneme ekimi yapıldığı arazide inceleme yaptı. 1 dönüme 1 kilo tohum ekilen arazide dönümde 50 veya 60 kilo tohum elde ediliyor.

Faselya çiçeklerinin ot kısmından si dönümde 300 kilodan 1 tona kadar saman elde ediliyor. Faselya, nektar açısından dünyada ilk 20 bitki arasına yer alıyor. Bu çiçeklerden 1 dönümde 100 kiloya kadar bal elde edilebiliyor. 1 dönümden 13 kilo da polen elde etme imkanı sağlıyor.

Antalya bölgesinde gezici ve yerli arıcıların 35 bin kovanı bulunduğunu anlatan Kökce, Özellikle bölgemize kışlamaya gelen arıcılar için arının en çok bal ve polen aldığı faselya bitkisini ektik. İlerleyen dönemlere bu bitkinin doğa ve boş arazilere ekimi yapıldığı takdirde gezginci arıcılarımız için ciddi kaynak ve umut olacağını tahmin ediyoruz. Arılar kış döneminde bal ve polen bulamıyor. Yiyeceksiz kalıyor. Bu bitkiler bunu eksikliği tamamlıyor. Bu bitki arılar için inanılmaz bir kaynak oluyor. Bu bitkinin arıcılar ve çiftçilerimizden üretiminin arttırılmasını talep ediyoruz diye konuştu.