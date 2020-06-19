Bal ve süt dağıtımında sosyal mesafe uyarısı - Son Dakika

SAKARYA Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşlara bal ve süt dağıttı. Dağıtım sırasında zabıta memurlarının uyarılarına rağmen sosyal mesafeye uyulmadı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşlara bal ve su dağıttı. Adapazarı Şemsiyeli Park'taki 'Bal54' satış noktası önünde bal ve süt almak için kuyruğa girildi. Zabıta memurları, vatandaşları sosyal mesafe kuralına uyulması konusunda uyardı. Ancak tüm uyarılara rağmen sosyal mesafe kuralına uyulmadı. İhtiyaç sahiplerine yarım kilo bal ve 1 litre süt dağıtıldı.