Bala Belediyesi 150 bin sebze fidesi dağıttı - Son Dakika
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Bala Belediyesi 150 bin sebze fidesi dağıttı

25.05.2022 17:04

Bala Belediyesi çiftçilere ücretsiz 150 bin sebze fidesi dağıttı.

Bala Belediyesi çiftçilere ücretsiz 150 bin sebze fidesi dağıttı.

Bala Belediyesi Kapalı Pazar Alanı'nda düzenlenen dağıtım töreninde açıklama yapan Belediye Başkanı Ahmet Buran, çiftçilere destek için 150 bin sebze fidesi dağıttıklarını söyledi.

Buran, "Belediye olarak vatandaşlarımıza kendi ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde sebze fidelerini ücretsiz dağıtıyoruz. Hemşehrilerimize ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum. Tarıma desteğimiz inşallah katlanarak devam edecek." dedi.

İlçe sakinleri de belediyeye teşekkür etti.

Nedim Doğan, yetiştireceği sebzeleri Buran'a ikram edeceğini belirterek, "Ücretsiz fidelerimizi aldık. Bunları bahçemde yetiştirerek Belediye Başkanı Ahmet Buran ve vatandaşlara ikram edeceğim." diye konuştu.

Dağıtım törenine AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Tümer de katıldı.

Bala Belediyesi 150 bin sebze fidesi dağıttı
Bala Belediyesi 150 bin sebze fidesi dağıttı
Bala Belediyesi 150 bin sebze fidesi dağıttı
Bala Belediyesi 150 bin sebze fidesi dağıttı

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Kaynak: AA

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