Son Dakika Haberleri: Bala'da çiftçilere 110 ton ata tohumu buğday dağıtılacak
Son Dakika Güncel Bala'da çiftçilere 110 ton ata tohumu buğday dağıtılacak

Bala'da çiftçilere 110 ton ata tohumu buğday dağıtılacak

1 dakika önce

Ankara'nın Bala ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan, Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen "Ata Tohumu Projesi" kapsamında Bala Belediyesi tarafından çiftçilere 110 ton buğday tohumu dağıtılacak.

Bala'da çiftçilere 110 ton ata tohumu buğday dağıtılacak, System.String[]

Ankara'nın Bala ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan, Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen "Ata Tohumu Projesi" kapsamında Bala Belediyesi tarafından çiftçilere 110 ton buğday tohumu dağıtılacak.

Buğday tohumu dağıtımından önce Bala Belediyesi tarafından Bala Belediyesi Konferans Salonu'nda çiftçilere bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıya katılan çiftçiler, Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri tarafından Ata Tohumu Projesi hakkında bilgilendirildi.

Toplantıda bir konuşma yapan Bala Belediye Başkanı Ahmet Buran, tarım ve hayvancılıkta yerli üretime geçilmesi gerektiğini söyledi.

Bala genelinde çiftçiye 110 ton buğday tohumu dağıtılacağını belirten Buran, "110 ton tohum dağıtacağız. Bu da 5 bin dönümlük araziyi kapsamaktadır. Tüm çiftçi ve köylerimizin faydalanması için her çiftçiye 20 dönüm arazi ekecek kadar tohum dağıtacağız. Bu tohumu tekrar hasat döneminde alacağız." ifadelerini kullandı.

Buran, tohumların 23 Ekim'den itibaren çiftçiye dağıtılacağını aktardı.

Bala, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 07:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Adalet Bakanı Sözcü yazarı Çölaşan'ı aradı: Cezaevlerine kitap yardımı konusunda destek olun
Sigarayı bırakmada maliyet faktörü sağlıktan ağır basar hale geldi Bütçeden en yüksek pay Hazine ve Maliye Bakanlığı'na verilecek MSB görüntüleri paylaştı! İşte terör örgütünün yakıp yıktığı hastane

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2019 19:47:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bala'da çiftçilere 110 ton ata tohumu buğday dağıtılacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]